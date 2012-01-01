Экономика Беларуси в 2011 году: проблемы и пути их решения

Минувший 2011-й стал серьезным испытанием для обновленного год назад Правительства, для бизнеса отметился выходом на единый рыночный курс белорусского рубля и для каждого из нас стал годом великих уроков.

Как никогда в этом году белорусская экономика подбрасывала журналистам информационные поводы. Успевай отписывать. Событий хватало. Мы много говорили и о решении финансовых вопросов. Все эксперты сошлись в одном – 2011-й был непростым годом. А глава государства на итоговой пресс-конференции для СМИ философски заметил: это был год великих уроков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это был очень сложный, непростой год. В истекшем году для нашей экономики цены на сырье, материалы, комплектующие, углеводородное сырье были самыми высокими в истории нашей страны. За весь период существования нашего государства.

Будущий год, понятно, будет намного легче.

Обо всем по порядку. Начало 2011 прошло под знаком либерализации цен. С марта они устанавливаются свободно. По замыслу, именно в условиях конкуренции продавцы не позволят себе лишнего.

Уже позже стало понятно, что это решение в какой-то мере позволило избежать в дальнейшем нехватки товаров на потребительском рынке. Весной начали появляться первые ласточки финансовых неурядиц.

Перебои с валютой Нацбанк пытался решить. Предлагал резервировать иностранные деньги за месяц, расширял курсовой коридор для банков... Не сработало. Наличный рынок лихорадило. Множественность курсов, валютчики... И даже потолок в 4-5 тысяч за доллар поджимал.

Заговорили о дополнительной сессии на торгах валютной биржи, и, в конце концов, на нее не решились, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Правительство просто старалось снизить шок для населения, связанный с тем, что ожидалось повышение курса, существуют высокие риски значительного повышения валютного курса. Естественно, Правительство не хотело этого допускать, считало, что оно сможет попробовать взять ситуация под контроль привычными для него рычагами. Но ничего не вышло. Тогда стало очевидно, что последним моментом остается рыночный механизм формирования валютного курса. И уже тогда прибегнули к нему.

Эти проблемы сразу же аукнулись на потребительском рынке. Многочисленные слухи подогревали ажиотажный спрос на бытовую технику. В магазинах скупали все – гречку, сахар, подсолнечное масло и даже соль. Президент требовал от Правительства держать ситуацию под контролем.

Александр Лукашенко:

Главное сегодня – не просто сделать так, чтобы бюджет у нас был толстым и жирным, а защитить людей. При этом абсолютно недопустимо делать резкие движения в ценообразовании – только вниз. Вверх – нельзя! Дальше им расти некуда.

Я допустить этого издевательства над людьми не могу.

Честное слово – как дети малые. От вас спички в доме надо прятать, ибо вы его сожжете.

Не одно экономическое совещание прошло в весенние и летние месяцы. На каждом шла речь о том, что должно быть сделано, чтобы ситуация выровнялась. Правительство ратовало за «рынок» во всем.

Глава государства постоянно напоминал, что за экономикой стоят люди. Несмотря на то, что случившееся в 2011-м – по сути, расплата за активную социальную поддержку даже в самые трудные годы, Беларусь, подобно Прибалтике, не пошла по пути «шоковой терапии».

Александр Готовский, кандидат экономических наук:

У нас были достаточно широкие социальные программы. И на сегодняшний день этот кризис заставил нас задуматься о стратегии этих программ. У нас была достаточно широкая поддержка в сельском хозяйстве, в других отраслях промышленности. И этот кризис тоже заставил нас задуматься об этих механизмах.

В принципе, этот год – это, наверное, подведение итогов прошлого этапа развития с теми инструментами, социальными программами, которые были, и некий переломный год, который заставил обратить внимание на эти проблемы. И уже в 2012 году, как мне кажется, мы должны перейти к выработке некой новой стратегии.

Плюс к этому часть проблем спровоцировали сами люди.

Николай Шелег, заведующий кафедрой экономики торговли Белорусского государственного экономического университета:

Я согласен с экономистами: автомобили отчасти спровоцировали кризис в середине 2011 года. Часть денежных средств населения была отвлечена на покупку автомобиля, и уже в июне товарооборот потребительского рынка существенно снизился.

Пока летом «черный» рынок нащупывал курс, меняется и курсовая политика.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Регулятор в лице Национального банка впервые отказался от практики проведения политики фиксированного валютного курса и перешел к рыночным механизмам его формирования, что позволило очень быстро стабилизировать валютный рынок и избавиться от девальвационных ожиданий в значительной степени.

Мы полагаем, что именно продолжение политики рыночного валютного курса в 2012 году – основная предпосылка для выполнения планов Правительства.

В начале осени с планом по валюте определились окончательно. В середине сентября стартовала дополнительная сессия на валютной бирже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Курс не выстрелил. И уже в октябре сессии объединили, чтобы выйти на единую цифру.

Иностранные деньги сразу же появились в обменных пунктах – сдавали охотно. Банковская система выдержала этот период.

Феликс Чернявский, руководитель научно-методического центра Ассоциации белорусских банков:

Сейчас ситуация обратная: доверие к банковской системе возрастает, вклады растут, ставки более 60% – следствие инфляции. Конечно, это удорожает стоимость кредитов для заемщиков, но я думаю, что в следующем году, когда темпы роста цен, инфляции будут ниже, ставки по кредитам будут снижаться и устойчивость экономики будет увеличиваться.

В начале года на голову нынешнего обновленного Правительства свалилось как никогда много проблем. Но к концу 12 месяцев утихомирилась инфляция – 2% вместо декабрьских 10. Золотовалютные резервы – та самая подушка безопасности – превысили 7 миллиардов долларов. Во внешней торговле уже наметилась плюсовая тенденция.

На это время пришелся и мозговой штурм полутысячи руководителей. Как уменьшить зависимость от импорта и одновременно увеличить экспорт – задачка непростая. Но ответ понятный – искать новые рынки и делать ставку на инновации, экономить и жить по средствам. Именно эти принципы и воплотили в финансовом плане следующего года.

На 2012-й утвержден бездефицитный бюджет. Это значит – потратить готовы только то, что действительно заработали.