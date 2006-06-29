Экономика Беларуси развивается высокими темпами

Принятая программа деятельности правительства на 2006 - 2010 годы носит комплексный характер. Она реальна и учитывает наши экономические возможности. Имеется твердая уверенность в ее выполнении.

Об этом было отмечено на совместном заседании двух палат белорусского парламента, где были рассмотрены результаты работы отраслей экономики в январе-мае 2006 года. Народное хозяйство Беларуси характеризуется устойчивым и динамичным развитием. Обеспечено выполнение 14 из 16 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития.

За 5 месяцев нынешнего года в основной капитал и строительство привлечено Br5,6 трлн. инвестиций, что на 41,6 процентных пунктов больше, чем за соответствующий период прошлого года. Среднемесячный индекс цен и тарифов за январь-май составил 0,6%. Реальные денежные доходы населения возросли на 20,4%.

В текущем году идет сокращение и числа убыточных предприятий. Их удельный вес уменьшен с 26,2% в январе-апреле 2005 года до 20,1% в январе-апреле 2006.