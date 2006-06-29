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Экономика Беларуси развивается высокими темпами

29 июня 2006 12:10
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Принятая программа деятельности правительства на 2006 - 2010 годы носит комплексный характер. Она реальна и учитывает наши экономические возможности. Имеется твердая уверенность в ее выполнении.

Об этом  было отмечено  на совместном заседании двух палат белорусского парламента,  где были рассмотрены результаты  работы отраслей экономики в январе-мае 2006 года. Народное хозяйство Беларуси характеризуется устойчивым и динамичным развитием. Обеспечено выполнение 14 из 16 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития.

За 5 месяцев нынешнего года в основной капитал и строительство привлечено  Br5,6 трлн. инвестиций, что на 41,6 процентных пунктов больше, чем за соответствующий период прошлого года.  Среднемесячный индекс цен и тарифов  за январь-май составил 0,6%.   Реальные денежные доходы населения возросли на 20,4%.
В текущем году идет сокращение  и числа убыточных предприятий. Их удельный вес уменьшен с 26,2% в январе-апреле 2005 года до 20,1% в январе-апреле 2006.

# Экономика

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