Экономика Беларуси преодолела шок от роста цен на энергоносители

Темп роста ВВП выше прогнозных показателей, промышленный комплекс работает стабильно. В первом полугодии приток иностранных инвестиций увеличился на 20%. Также обеспечен запланированный уровень инфляции - 3,6%. Это позволило стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Доверие к белорусскому рублю укрепилось, специалисты отмечают рост вкладов населения. Все это свидетельствует о том, что экономика Беларуси конкурентоспособна.



Заместитель министра экономики Республики Беларусь Татьяна Старченко: "Мы преодолели, наверное, определенный шок и достойно справились с проблемами удвоения цен на газ, плюс новые таможенные пошлины на нефть. Это яркое свидетельство того, что наша экономика конкурентоспособна."

