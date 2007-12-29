Экономичные троллейбусы поедут по столичным улицам

На предприятии "Белкоммунмаш" состоится торжественная передача новой техники Минску. Троллейбус четвертого поколения потребляет электроэнергии наполовину меньше по сравнению с нынешними машинами, а затраты на его обслуживание снижены на 80%. Новую технику отличают дизайн, надежность, безопасность и долговечность.



Например, кузов электромашины полностью изготовлен из "вечных" композитных материалов. Водитель по цветному монитору сможет видеть полную информацию о состоянии троллейбуса. Еще одна особенность машины - способность автоматически наклонять посадочную площадку до уровня бордюра, работает также автоматическая система поддержания температуры в салоне.



Предприятие отправляет на экспорт до 30% производимой продукции. Проектные мощности "Белкоммунмаша" позволяют выпускать до 500 троллейбусов в год.