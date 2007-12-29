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Экономичные троллейбусы поедут по столичным улицам

29 декабря 2007 09:04
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На предприятии "Белкоммунмаш" состоится торжественная передача новой техники Минску. Троллейбус четвертого поколения потребляет электроэнергии наполовину меньше по сравнению с нынешними машинами, а затраты на его обслуживание снижены на 80%. Новую технику отличают дизайн, надежность, безопасность и долговечность.

Например, кузов электромашины полностью изготовлен из "вечных" композитных материалов. Водитель по цветному монитору сможет видеть полную информацию о состоянии троллейбуса. Еще одна особенность машины - способность автоматически наклонять посадочную площадку до уровня бордюра, работает также автоматическая система поддержания температуры в салоне.

Предприятие отправляет на экспорт до 30% производимой продукции. Проектные мощности "Белкоммунмаша" позволяют выпускать до 500 троллейбусов в год.
# Экономика

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