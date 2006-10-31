Экономическое сотрудничество Беларуси и Непала укрепляется

В Королевстве Непал появится рабочая группа парламентариев по сотрудничеству с Беларусью. Об этом заявил 31 октября председатель Палаты представителей Непала на первой официальной встрече со спикером нижней палаты белорусского парламента Владимиром Коноплевым. По словам зарубежного гостя, в его стране весьма ценится белорусское образование. В Непале работают более 500 высококвалифицированных специалистов, которые когда-то учились в вузах Беларуси. Непальский парламентарий высказался за более активное сотрудничество в этой сфере. В свою очередь Владимир Коноплев подчеркнул, что Непал - очень дружественная и близкая для Беларуси страна. Однако торгово-экономические связи пока довольно слабые и выразил уверенность, что визит парламентской делегации будет способствовать укреплению экономического сотрудничества.