Экономический суд СНГ принял к рассмотрению иск Беларуси к России

Наша сторона оспаривает введённые Россией с 1 января 2010 года экспортные пошлины на нефтепродукты и нефтехимическое сырьё, поставляемые в Беларусь.

Суд получил исковое заявление Правительства Беларуси в марте. Сегодня коллегия суда после трехчасового обсуждения приняла заявление к рассмотрению.

Экономический суд СНГ выполняет функции суда ЕврАзЭС. С 1 июля этого года эта структура будет также выполнять функции суда Таможенного союза.

Файзулло Абдуллоев, председатель Экономического суда СНГ:

В соответствии с регламентом Экономического суда, не позднее, чем через месяц, по настоящему делу будет проведено распорядительное заседание для подготовки дела к судебному рассмотрению. После распорядительного заседания будет назначена дата судебного разбирательства.