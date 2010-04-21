Экономический суд СНГ принял к рассмотрению иск Беларуси к России

Суд получил исковое заявление Правительства Беларуси в марте. Сегодня коллегия суда после трехчасового обсуждения приняла заявление к рассмотрению.
Экономический суд СНГ выполняет функции суда ЕврАзЭС. С 1 июля этого года эта структура будет также выполнять функции суда Таможенного союза.
Файзулло Абдуллоев, председатель Экономического суда СНГ:
В соответствии с регламентом Экономического суда, не позднее, чем через месяц, по настоящему делу будет проведено распорядительное заседание для подготовки дела к судебному рассмотрению. После распорядительного заседания будет назначена дата судебного разбирательства.