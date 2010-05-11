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Экономический обзор: Венесуэла закупит очередную партию автотехники, а в Минске откроется первый spa-отель

11 мая 2010 07:13
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Венесуэла планирует закупить очередную партию белорусской автотехники

К 5000 уже проданным в Латинскую Америку за последние годы тракторов и грузовиков, добавится еще 1000 экземпляров. Таким образом, Венесуэла планирует избавить государственные стройки от частной гегемонии.

Китайские школьники проинвестируют белорусскую молочную отрасль

Китай планирует увеличить количество потребления этого продукта. Закрыть прорехи китайцы планируют за счет белорусской импорта. Особенно нужно будет постараться сладкомолочным цехам, жители КНР больше всего полюбили наше мороженое.

Первый spa-отель появится в Беларуси

В течение 2 лет, пока эстонские инвесторы будут строить, минские модницы будут ждать экзотического ноу-хау. Теперь инфраструктура минского региона станет еще интереснее.

Американский авторынок поднялся в прошлом месяце на 20%

Дилерам удалось продать около 100 тыс. автомобилей. В Германии же продажи автомобилей сократились на треть.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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