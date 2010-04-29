Экономический обзор: немцы выкидывают 250 млн. евро на белорусский ветер, а профсоюзы Беларуси предлагают обложить налогом бездетных мужчин

Одна из немецких компаний вложится в строительство белорусского ветропарка.

Пока мир находится в энергетической яме, солнце, воздух и вода — лучший депозит. Немецкие инвестиции и белорусские ветра добавят в отечественную энергетику еще 160 мегаватт.

Ходить по шпалам стало дороже. Чтобы перевезти груз по белорусской железной дороге скоро придется заплатить на 15% больше. Это уже второе увеличение тарифов с начала текущего года. Такая политика должна повысить экономическую эффективность железнодорожной отрасли.

К пуску готов. Украина способна прокачать венесуэльскую нефть в Беларусь. Чтобы полностью наладить бесперебойную подачу «черного золота» понадобится два месяца. Теперь 4 млн. тонн углеводородного топлива больше не будут беспокоить железную дорогу, а воспользуются украинскими трубами.

С непопулярной инициативой выступили белорусские профсоюзы. Для стимулирования рождаемости они предлагают обложить налогом бездетных мужчин. Примечательно, что после рождения первого ребенка, налог снизится на 50%, а вот второе прибавление в семье снимет с представителей сильного пола всякую ответственность.