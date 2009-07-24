Экономический форум открывается в Лиде

На него соберутся представители деловых кругов стран СНГ и ЕС. Эксперты обсудят межрегиональное взаимодействие и подпишут договоры о сотрудничестве. А оценить возможности белорусских производителей зарубежным бизнесменам поможет выставка-презентация «Лида-регион-2009». Свою продукцию представят боле ста предприятий Гродненской области. Подобная презентация проводится уже в пятый раз. За это время заключено более десятка соглашений с различными странами. Отметим, в Лидском районе – около полусотни компаний с участием иностранного капитала. А созданный в марте этого года филиал СЭЗ «Гродноинвест» делает Лидский регион ещё привлекательнее для инвесторов.