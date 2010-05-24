Экономический дайджест: В Египте, Алжире и ОАЭ заинтересовались увеличением импорта белорусской молочной продукции

Пока российские рынки для белорусского сухого молока временно закрыты, оно переориентировалось на юг.

А в ближайшие дни планируется увеличить и экспорт сухого молока в Поднебесную.

Производство стройматериалов в Беларуси увеличилось. Статистика роста — более 8%. Примечательно, что на строительный прогресс рассчитывают как внутренний рынок, так и зарубежный потребитель.

В белорусско-российских отношениях на автомобильном рынке поставки грузовых машин на восток уже в два раза превысили прошлогодние показатели. Вместе с грузовиками российский рынок стал доступнее для экспорта и остальной отечественной продукции.

Двукратное увеличение инвестиций в мировой гостиничный рынок создает этому бизнесу неплохие перспективы. Экономический прирост в один миллиард долларов, в основном, коснулся Европы и Ближнего Востока. В этих регионах развитие гостиничного рынка наиболее актуально.