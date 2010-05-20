Экономический дайджест: белорусские консервы пришлись по вкусу американскому потребителю

Отечественные маринады помогли заработать на заокеанском рынке несколько тысяч долларов.

Ударный труд предприятий простимулируют налоговыми льготами. Теперь промышленники, которые увеличивают отечественный ВВП, будут освобождены от уплаты налогов с «излишков» продукции. Такой шаг должен к концу года поднять объем производства больше чем на 10%.

Все энергетические «ноу-хау» в одном месте. Минск откроет ярмарку инновационных технологий. Она соберет за одним столом отечественных изобретателей и потенциальных покупателей интеллектуального продукта. А краеугольным камнем выставки станет сама ее тема — «Возобновляемая энергетика»

Белорусские консервы пришлись по вкусу американскому потребителю. Отечественные маринады помогли заработать на заокеанском рынке несколько тысяч долларов. Впрочем, важна не сумма, а тенденция. В последние годы география экспорта наших консервов возросла в разы.

Проверка на кредит. Америка голосует против помощи беднейшим странам. Сенаторы рекомендуют Международному валютному фонду не делиться с теми государствами, которые будут не способны вернуть долг. Кредитоспособность со знаком плюс для страны-заемщика будет возможна лишь, если ее долг не превышает ВВП.