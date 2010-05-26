Экономический дайджест: Белорусская экономика подходит к финишу мирового кризиса

По заключению МВФ, показатели положительные.

Признаки выхода из кризиса — низкая инфляция и внешний долг. Специалисты советуют развивать банковский сектор и приватизацию.

Льготные китайские кредиты помогут поставить на рельсы белорусские трамваи

Новая линия уличных поездов свяжет центр Минска с микрорайоном «Серебрянка». Инвестиции из Поднебесной не оставят без внимания и остальной общественный транспорт. Китайские специалисты возведут в Минске еще один автобусный парк.

Белорусская энергетика намерена взять на вооружение немецкий опыт

Ведущие специалисты этой отрасли отправятся на неделе в Германию, чтобы изучить последние тенденции энергетического рынка. Белорусские специалисты посетят ведущие немецкие предприятия.

Мировая добыча газа оказалась вне зоны прибыли

Минус 3,5% — таких результатов отрасль не знала несколько десятилетий. При таких экономических условиях российские газопроводы могут не окупится. Их потери больше 12%. Бить тревогу игрокам топливного рынка, по заверениям экспертов, придется вплоть до 2015 года.