Экономические тенденции в Беларуси необходимо проанализировать объективно

Об этом заявил 2 ноября Президент страны Александр Лукашенко на совещании по проектам прогноза социально-экономического развития страны, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2007 год. В стране сохраняются высокие темпы развития. 13 из 16 прогнозных показателей выполняются успешно. Однако проявляются и негативные моменты.

Самые высокие требования, подчеркнул Президент, к бюджету-2007. Ведь он касается каждого человека. Главное - социальная направленность основного финансового документа республики. Александр Лукашенко поставил задачу укрепить все то положительное, что уже сделано в сфере денежно-кредитной политики. Последовательная работа привела к снижению инфляции, стабилизации обменного курса национальной валюты и росту сбережений, отметил Глава государства.