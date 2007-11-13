Экономические проекты необходимо искать и реализовывать активнее

Такую задачу поставил перед правительством Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Правительство должно активнее заниматься поиском выгодных для Беларуси экономических проектов. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на совещании по проектам прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2008 год, а также итогам социально-экономического развития страны за девять месяцев текущего года.

6 из 19 важных параметров прогноза на 2007 год не выполнено. Страна отстает по темпам роста производства продовольственных товаров, растет импорт, не обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.

К совещанию члены правительства подготовились основательно. В портфелях - стопки документов и отчетов. Президент Беларуси с первых минут совещания поставил задачу: реально оценить экономические итоги, с которыми завершается год.

Совещались еще и по трем важнейшим документам, по которым будет жить страна в следующем году. Это проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики. В целом, как и в прошлом году, главный экономический документ года будет носить ярко выраженную социальную направленность. Александр Лукашенко потребовал конкретных предложений по финансовому оздоровлению экономики и улучшению внешнеэкономической деятельности.

Один из новых пунктов бюджета - повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Президент Беларуси поставил перед правительством вопрос по совершенствованию законодательства в налогах.

По итогам совещания Президент отправил на доработку представленные ему сегодня Проекты Бюджета и денежно-кредитной политики Беларуси на 2008 год. Александр Лукашенко выслушал мнения членов правительства, Президентской Администрации и Национального банка и подчеркнул, что сегодня сложилась благоприятная для Беларуси конъюнктура на мировых рынках, например повышение цен на продовольствие и спрос на продукцию машиностроения. И наша страна может с максимальной выгодой использовать эту ситуацию.