Экономические проекты необходимо искать и реализовывать активнее

Правительство должно активнее заниматься поиском выгодных для Беларуси экономических проектов. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на совещании по проектам прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2008 год, а также итогам социально-экономического развития страны за девять месяцев текущего года.
6 из 19 важных параметров прогноза на 2007 год не выполнено. Страна отстает по темпам роста производства продовольственных товаров, растет импорт, не обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.
К совещанию члены правительства подготовились основательно. В портфелях - стопки документов и отчетов. Президент Беларуси с первых минут совещания поставил задачу: реально оценить экономические итоги, с которыми завершается год.
Совещались еще и по трем важнейшим документам, по которым будет жить страна в следующем году. Это проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики. В целом, как и в прошлом году, главный экономический документ года будет носить ярко выраженную социальную направленность. Александр Лукашенко потребовал конкретных предложений по финансовому оздоровлению экономики и улучшению внешнеэкономической деятельности.
Один из новых пунктов бюджета - повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Президент Беларуси поставил перед правительством вопрос по совершенствованию законодательства в налогах.
По итогам совещания Президент отправил на доработку представленные ему сегодня Проекты Бюджета и денежно-кредитной политики Беларуси на 2008 год. Александр Лукашенко выслушал мнения членов правительства, Президентской Администрации и Национального банка и подчеркнул, что сегодня сложилась благоприятная для Беларуси конъюнктура на мировых рынках, например повышение цен на продовольствие и спрос на продукцию машиностроения. И наша страна может с максимальной выгодой использовать эту ситуацию.