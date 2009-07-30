Экономические итоги первого полугодия Минска

Выводы неутешительны: производство сбавило темп, а экспорт сократился.

В таких непростых условиях возрастает стократно ответственность каждого руководителя.

Руководить сейчас нелегко. Приходится держать ответ за каждую цифру и каждый показатель. А они не дотягивают. Промышленные предприятия оказались заложниками мирового финансового кризиса. Основной удар пришелся как раз на них. Больше половины промышленного комплекса страны сосредоточено в столице.

Контроль за экономикой промышленных гигантов теперь еженедельный. Общая стратегия все та же: увеличивать продажи, уменьшать складские запасы. Запасаться нужно терпением и работать – таково требование руководства города. Главное – не переплюнуть прошлогодние показатели, а удержать стабильность.