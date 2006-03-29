Экологично, экономично и надежно:

Беларусь будет выпускать грузовые автомобили, которые соответствуют экологическим требованиям "Евро-4".

На автомобильном и моторном заводах Минска идет подготовка производства по выпуску продукции, соответствующей нормам "Евро-4". Министр промышленности Анатолий Русецкий сообщил корреспонденту БелТА, что реализация этого проекта продолжится в новой союзной белорусско-российской программе "Развитие дизельного автомобилестроения на период до 2008 года". Ее цель - создание производства отечественной автомобильной техники, отвечающей современным международным и перспективным требованиям по экологии, экономичности, безопасности и надежности. В программе участвует также и ярославское ОАО "Автодизель", двигателями которого комплектуются минские грузовые автомобили. Основным заказчиком работ выступает международная финансово-промышленная группа "БелРусАвто". Новая белорусско-российская программа развития дизельного автомобилестроения, рассчитанная до 2008 года, оценивается экспертами как наиболее крупный совместный проект, имеющий оборонное, экономическое и социальное значение. В сфере производства дизельного машиностроения в Беларуси и России занято свыше 100 тысяч человек. Новая программа предусматривает создание, соответствующих экологическим нормам "Евро-3", а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, позволяющих после 2008 года выпускать двигатели "Евро-4". Будут создаваться также мощности для выпуска автомобилей с заданными характеристиками. В настоящее время Минский автомобильный завод уже производит машины по стандарту "Евро-3". Они комплектуются импортными двигателями, а также силовыми агрегатами стандарта "Евро-3" Минского моторного завода и ярославского ОАО "Автодизель".