Эффективность господдержки малого бизнеса в Беларуси повысится
Об этом заявляют в Минэкономики, комментируя президентский Указ, который устанавливает единый механизм оказания финансовой поддержки.
Материальную помощь предпринимателям государство будет оказывать на конкурсной основе. Главным условием станет создание новых рабочих мест, развитие производства экспортоориентированной, импортозамещающей продукции. В приоритетах также энерго- и ресурсосбережение. Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти 90 тысяч малых предприятий.