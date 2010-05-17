Эффект бумеранга: от повышения пошлин на российскую нефть для Беларуси страдают российские предприятия

Некоторые российские предприятия услышали дорогое эхо экспериментов российских политиков с пошлинами на нефть и нефтепродукты.

Пошлины те растут, как грибы после дождя. Понятно, что это выгодно – отдельным монополистам, которые от имени России торгуют с Беларусью нефтепродуктами. Но ведь как-то подзабыт тот факт, что нефтехимическое производство оно как замкнутый круг – начинается с сырой нефти и отдельных продуктов в России, потом приходит компонентами в Беларусь, перерабатывается и обратно уезжает в Россию. И вот здесь, как говорится, и собака зарыта – рост пошлин на ввозимые в Беларусь нефтепродукты закономерно увеличивает стоимость их в переработанном виде и дальше приводит к убыткам российские предприятия.

Калининский комбинат «Химволокно» когда-то гремел на весь Союз. Потом не стало Союза, а лет через 10 окончательно развалилось и тверское «Химволокно». Сначала на несколько предприятий, но потом и они обанкротились. Теперь все, что осталось на огромной территории в почти 70 гектаров – это разваленные здания и пара конечно гораздо более мелких предприятий. Правда и они в последнее время стали работать себе в убыток.

Город Тверь, Россия. Предприятие Тверской полиэфир как раз одно из тех двух, которые еще держатся на плаву. И приехали мы сюда, конечно, не случайно. Этот тверской завод, производящий обивочные ткани для авто и мебели, один из крупнейших партнеров нашего Могилевхимволокна в России. Это одно.

И второе. Директором этого завода вот уже пять лет работает белорус. Евгений Пресницкий – человек, который большую часть жизни прожил в Могилеве, а проработал, что тут гадать, на Могилевхимволокне. Сегодня он показывает нам производство, а мы спрашиваем о наболевшем.

Евгений Пресницкий, генеральный директор ОАО «Тверской полиэфир»:

– Сейчас мы находимся на участке формования, где гранулят, который мы покупаем в Могилеве на «Химволокно», расплавляется вместе с красителем, а потом через фильеры проходит расплав, из которого формируется предориентированная нить.

Корреспондент СТВ:

– По сколько вы сегодня это покупаете в Могилеве?

Евгений Пресницкий:

– Мы сегодня очень дорого покупаем, по 40 рублей килограмм.

Чтобы стала понятной суть вопроса – объясним всю схему. Сегодня Тверской полиэфир закупает у могилевского Химволокна гранулят ПЭТФ – это основное сырье для производства текстурированных нитей. Закупает, понятно, в больших количествах, и по нормальной цене – средневзвешенная за прошлый год составила 27 российских рублей. Но за последние месяцы стоимость полиэфирного гранулята из Беларуси серьезно увеличилась. И теперь тверской полиэфир фактически стал работать себе в убыток.

Евгений Пресницкий:

– Цены поднялись на 35%, практически наша нить, даже если мы увеличим ее на 15-20%, она не будет продаваться. Т.е. получается то, что мы должны работать на склад, а оборотных средств и так недостаточно. И естественно мы просто не сможем работать.

Мы сидели в парке рядом с заводом и искали ответ на вопрос почему? Хотя почему так дорого – понятно и нам, и могилевчанам, понятно и директору Тверского завода. Здесь, скорее нужно, спросить, почему никого не спросили...

Евгений Пресницкий:

– Если бы посмотреть заинтересованность двух стран и посмотреть, сколько полиэфира экспортируется из Беларуси в Россию, то в принципе может быть цифру 6,3 миллиона углеводородного сырья, можно было бы увеличить по расчетам для того, чтобы экспортировать с более низкой ценой полиэфир на рынок Российской Федерации.

В середине марта между странами была достигнута договоренность, по которой беспошлинно в Беларусь поступят 6,3 миллиона тонн нефти, еще около 21 миллиона будет облагаться пошлиной. С 1 мая Россия экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты вновь увеличила. Размер повышения от 5 до 15 долларов за тонну.



На неделе руководство «Могилевимволокно»собрало пресс-конференцию. Рассказать журналистам было о чем. Ведь недавние события поставили под угрозу все белорусско-российские связи в нефтехимической отрасли. Сегодня Могилев единственный крупный производитель того самого полиэфирного гранулята в СНГ.

Правда, получается этот ПЭТФ из такого вещества как параксилол. Удельный вес его в стоимости нашей продукции – аж 64%. А закупаем мы его – именно в России. Но. После введения братской страной пошлин на нефть и нефтепродукты параксилол для нас подорожал на 20-25% – это почти 200 долларов. И чтобы в таких условиях оставаться на плаву – белорусы вынуждены были поднять цены на ПЭТФ для своих же российских покупателей.

Сергей Пузевич, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

– Мы найдем сырье. Мы не зацикливаемся на одном. За нами стоят люди и они должны работать. С другой стороны, партнерские отношения с предприятиями Российской Федерации складывались не один год. У нас есть трех и пятилетние контракты на поставку сырья и реализацию продукции. А мы сегодня приходим к тому. Что их ломать надо.

В Могилеве уже нашли новые рынки сбыта гранулята в Дании, Испании, Португалии и Прибалтике. А уже в августе надеются получить пробную партию параксилола из Европы. А как иначе? Ведь если от решений российского правительства кому-то на Руси и живется хорошо – то это точно не нашим партнерам.

Город Тверь, Россия. Мы гуляли по заводу, а директор Тверского полиэфира сокрушался: еще одно повышение цены – и мы вынуждены будем искать нового поставщика. Скорее всего, корейского. Сейчас это единственный способ не довести Тверское предприятие до банкротства. У Евгения Пресницкого вообще сложная ситуация – белорус, директор российского завода, заложник обстоятельств.

Евгений Пресницкий:

– Удобнее всего, конечно, работать с Беларусью. Если даже есть какие-то перебои с сырьем, мы позвонили в Могилев, сказали, нам срочно отгрузите две машины, они в течении двух суток придут и мы не остановим производство. В Корее же наоборот, мы можем оборвать, то шторм на море, то еще что-то, если что, судно не идет. Т.е. мы были срывы сырья довольно часто, мы несли большие потери. Не хотелось бы уходить от поставки Могилевского гранулята. Для нас это очень выгодно и удобно.

Что может быть, если и дальше все будет так плохо? В нашем откровенном разговоре, к сожалению, не много было приятного. Ведь понятно – если Беларусь теряет российский рынок сбыта, Россия теряет белорусского поставщика. Но пока тверской завод будет налаживать связи с Кореей, наш Светлогорск может занять его нишу. Ведь именно в Светлогорске делают такую же текстильную нить как здесь, только в гораздо больших объемах. Белорус Пресницкий это все к тому, что если ситуация не улучшится – ему как директору просто придется обратиться в Минэкономразвития России. И фактически самому просить о том, чтобы для Беларуси ввели «ограничительные меры».

Евгений Пресницкий:

– Светлогорск и является основным конкурентом нам на рынке России, хотя я уже говорил, что мы находим точки взаимопонимания и стараемся друг другу не мешать. Но может произойти обратное событие. Если мы не сможем работать с Могилевом, тогда Светлогорск может занять нашу нишу в реализации продукции. Тогда может быть то, что будем ставить вопрос об увеличении ввозной пошлины на полиэфир.

Мы заканчивали наше интервью почти философски. Директор Тверского полиэфира, полжизни отдавший Могилевхимволокну, рассказал, что в Беларуси когда-то производили 40 кг полиэфира на душу населения, в России – один. Так сложилось исторически. С тех пор в Беларуси мало что изменилось, а в России почти ничего. И в свете нынешних наших отношений думается почему-то о том, что купить можно лишь то, что имеет цену.

Евгений Пресницкий:

– Главное чтобы наши ведомства, правительства и президенты договорились о какой-то взаимовыгодной торговле, чтобы не получилось каких-то перекосов в этом плане. Мы постоянно на связи и в переговорах с Могилевом. Насколько это возможно с их стороны, насколько с нашей, мы эти вопросы решаем. Что касается вопросов, которые вне компетенции предприятия, естественно, мы не можем их решить.

Наталья Копотева, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.