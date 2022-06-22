ЕЭК: принято решение создать комиссию по импортозамещению и кооперации

Производители государств Евразийского экономического союза могут заместить ежегодно ввозимую из третьих стран импортную промышленную продукцию почти на 70 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас главная задача – рассмотреть наиболее перспективные и востребованные проекты.

Они могут встроиться в наибольшее количество национальных промышленных предприятий. Это позволит не только восстановить промышленный баланс, но и создать новые рабочие места, оживить экономику. Драйверами импортозамещения могут стать отрасли по производству машин и оборудования, автомобилестроения.