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ЕЭК: принято решение создать комиссию по импортозамещению и кооперации

22 июня 2022 15:49
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Производители государств Евразийского экономического союза могут заместить ежегодно ввозимую из третьих стран импортную промышленную продукцию почти на 70 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас главная задача – рассмотреть наиболее перспективные и востребованные проекты.  

ЕЭК: принято решение создать комиссию по импортозамещению и кооперации-1

Они могут встроиться в наибольшее количество национальных промышленных предприятий. Это позволит не только восстановить промышленный баланс, но и создать новые рабочие места, оживить экономику. Драйверами импортозамещения могут стать отрасли по производству машин и оборудования, автомобилестроения.  

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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