Эдуард Нарышкин: Белорусская обувь «пошла»

По словам председателя концерна «Беллегпром» Эдуарда Нарышкина, доля отечественной продукции по итогам первого квартала текущего года увеличилась до 78,2% против 72,5% в январе — марте 2008-го, так что импортным парам пришлось немного потесниться на полках.

В целом через торговые организации продано обуви (в сопоставимых ценах) на 14,8% больше, чем в прошлом году. Общий объем реализации в республике вырос не столь значительно — на 7,2%, при этом на рынках и в торговых центрах продано в 2,5 раза больше этой продукции, чем в магазинах. Всего же белорусские покупатели в январе — марте выложили за новую обувь 308 млрд. руб. Об этом сообщает газета Рэспублiка



В концерне «Беллегпром» уверены, что по итогам 2009 г. ведомству удастся выйти на прошлогодний уровень производства обуви. Впрочем, в январе — марте эти ожидания не оправдались: выпуск сократился на 2,7% к первому кварталу 2008-го. Всего отечественные предприятия в первом квартале произвели более 2,5 млн. пар.

Настораживает и экспортно-импортная динамика. Так, в январе — феврале за рубеж отгружено 627 тыс. пар обуви, и это на 11,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Зато импортеры, несмотря на изменение условий торговли, оказались в солидном плюсе: поставки на белорусский рынок увеличились до 972,6 тыс. пар, или на 19,5%. Стоимостный объем импорта и вовсе вырос на 42,4%, что отчасти связано с разовой девальвацией белорусского рубля. В то же время можно предположить, что изменилась структура поставок из-за рубежа, а также география — в пользу более элитной и соответственно дорогой продукции.

Отечественному товару по-прежнему не хватает разнообразия, поясняют эксперты, хотя ситуация и меняется в лучшую сторону. Проблему насыщения внутреннего рынка широким ассортиментом продукции на любой вкус и цвет могли бы решить привлечение в обувной бизнес частника, разукрупнение ряда неэффективных предприятий. Небольшие фирмы быстрее реагируют на требования моды и покупателя, способны легче адаптироваться к внешним условиям. В этом смысле показателен опыт Италии, где престиж обувной промышленности создают сотни мелких и средних предприятий, на каждом из которых трудится в среднем один-два десятка человек, отмечает газета.