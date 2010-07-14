Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, начал действовать в Таможенном союзе

В него вошла 151 товарная позиция.

А с 1 января 2011 он увеличится до 205 позиций.

Действовать единый перечень продукции будет в течение переходного периода — до 1 января 2012 года, когда начнут работать единые техрегламенты таможенной тройки. Причем, он не отменяет действие национальных перечней, а является альтернативой для участников бизнеса.

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

У бизнеса появляется дополнительная возможность, наряду с тем, что существовало, работать по единым требованиям, а это проще. Самое главное — это, что на всем таможенном пространстве обеспечивается хождение единого сертификата, единой декларации.