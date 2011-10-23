Единый курс национальной валюты: что это значит для предприятий, инвесторов и простых граждан и что будет с долларом в ближайшее время?

С 20 октября торги на Белорусской валютно-фондовой бирже проходят в рамках одной сессии. Говоря другим языком – это выход на единый курс национальной валюты, о котором много говорили последние месяцы. Что это означает для тех, кто продает, и тех, кто покупает? И что будет с долларом в ближайшее время?

За 30 минут 32 белорусских банка (у каждого, кстати, свое рабочее место), как представители участников рынка успевают обменяться миллионами долларов, рублей и евро. 8 660 за доллар – на такой отметке белорусская валютно-фондовая биржа ушла на выходные.

В понедельник торги стартовали с показателя на 330 рублей выше. Всю неделю курс рубля постепенно укреплялся. Впрочем, за этими цифрами мы наблюдали каждый день.

Откуда в принципе они берутся, объясняет Виталий. И, во-первых, разрушает миф о том, что на самой бирже всегда шумно и многолюдно. Представители 31 банка плюс Национального собираются в комнате, пожалуй, только по праздникам. Например, в первый день торговли на допсессии.

Виталий Тихонов, главный специалист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

В ходе реальных торгов все участники предпочитают торговать удаленно, а именно из своих офисов через удаленные терминалы, которые по средствам Интернет-связи подключены к нашей торговой системе. Поэтому в зале торгов мы можем видеть только ведущих.

Банки на торгах представляют своих клиентов: юрлиц и предпринимателей. Подают за них заявки на покупку или продажу валюты. А электронная торговая система на основе спроса и предложения каждый день определяет новый равновесный курс. Это и есть точка фиксинга доллара, евро и рубля. Эти цифры мы и видим в новостях.

Всего же к торгам в Беларуси допущены 23 валюты. Среди них – кроны, фунты, франки, юани, новозеландский доллар, польский злотый, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Тихонов, главный специалист ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

Перечень валют формируется за счет спроса наших участников. То есть, по сути, это отображает картину внешнеэкономической деятельности наших предприятий в стране. Если кого-то интересует новоизраильский шекель, то почему бы и нет?

Только в один день, 19 октября, и шекели, и доллары, и рубли – все решили попридержать. Объемы торгов в тот день сократились вдвое. Все потому, что уже 20 октября на финансовую арену должны были выйти куда более крупные игроки. Чтобы определить реальную стоимость белорусского рубля. Предприятия, которые до этого работали по официальному курсу Нацбанка. Единая валютная сессия состоялась.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня у нас, и в Национальном банке, и стране день, можно сказать, исторический.

Как и прогнозировали эксперты, курс нашел золотую середину между официальным и рыночным показателями. Доллар подешевел на 110 рублей, но это новость № 2. Главным было то, что появился общий ориентир для всех субъектов хозяйствования страны.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Мы сегодня впервые в истории вышли на единый рыночный курс. Мы имеем курс Нацбанка, который складывается под воздействием спроса и предложения, и, безусловно, это большое достижение для нашей экономики.

Александр Готовский, кандидат экономических наук:

В целом, экономика должна стать более прозрачной, и, наконец, будут точки над «и» расставлены: сколько что на самом деле стоит. Без вот этих искажающих курсовых разниц.

Состоялось событие, неординарное с точки зрения экономической практики. Видимо, поэтому пресс-конференция председателя белорусского Нацбанка по итогам объединенных торгов растянулась на полтора часа. Стали известны интересные подробности. Оказывается, Нацбанк даже пошел на интервенции в рублях, чтобы получить ожидаемый курс. Деньги, все-таки, любят предсказуемость.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы его такой какой-то и ожидали. И, надо сказать, мы его сегодня в какой-то степени регулировали. Потому что во время торгов мы сегодня скупили 17 миллионов долларов в эквиваленте. То есть, Национальный банк сегодня сделал интервенции в белорусских рублях для того, чтобы сдержать резкое укрепление национальной валюты.

Тут же последовал и главный вопрос – что будет с курсом к концу этого года?

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Из своих расчетов, которые мы составляем и до конца 2011 года, и на 2012 год, мы примерные расчеты делаем. Хотелось бы, чтобы белорусский рубль немного укрепился, но, ориентировочно, это будет, возможно, 7-8 тысяч рублей за доллар.

Дальше разговор пошел о логике вещей. Стало известно, что деноминацию в стране проводить не собираются, каждый банк получил полную свободу в части определения курса, а через пару месяцев в обороте появится 200-тысячная купюра.

К слову, о «запасе прочности». До конца этого года белорусские золотовалютные резервы планируют пополнить на 2,5 миллиарда долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это деньги от продажи акций Белтрансгаза, кредиты российского сбербанка и из Антикризисного фонда ЕвраЗЭС. Но даже несмотря на такие факторы, курс доллара может колебаться. В пределах 10%.

Это нормально, поскольку предприятия-экспортеры получают валютную выручку не каждый день. А еще надо учитывать «налоговые» недели, дни выдачи зарплат и многое другое.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Возможно, завтра-послезавтра, или в ноябре, пойдет Трансгаз покупать валюту для расчетов, появится большая потребность и курс может обратно упасть. Поэтому вот эти сглаживания все равно необходимы, и придется их делать. Но мы так видим, что это будет в рамках до 10%.

В прочем, 10% в таком деле – допустимая погрешность. Когда основной шаг уже сделан. По оценкам экспертов, ближайшие несколько месяцев расставят все точки. Тем более, если Нацбанк будет придерживаться жесткой монетарной политики – не допускать излишнего «вброса» белорусской налички.

Михаил Чепиков, экономист:

На самом деле, надо выдержать период стабилизации и дальше будет все расти постепенным темпом в естественном ритме.

Действия монетарной политики в силу различных обстоятельств в любых странах, в том числе и нашей, действуют на экономику с лагом примерно в 3-4 месяца. Сейчас мы видим то, что в экономике происходило три месяца назад, то есть, условно говоря, в июне-июле.

Кому ждать ничего не надо, так это крупным экспортерам. Они получили то, чего ожидали уже в первый день. Из бухгалтерий крупных предприятий исчезли сразу несколько неприятных граф. К примеру, на конвейере – исключительно валюта. Троллейбусы для Пензы, Москвы и Красноярска. Так вот, треть выручки от продажи техники по закону надо сдавать по курсу Нацбанка. И цифра «8» в таком случае куда лучше, чем «5». Курс вырос, и доля оборотных средств солидно пополнилась. На «Белкоммунмаше», в частности, – на семь миллиардов рублей в месяц.

Дмитрий Апетенок, начальник управления экономики и труда ОАО «Белкоммунмаш»:

Порядка семи миллиардов белорусских рублей. В принципе, теперь уже эти семь миллиардов рублей можно направить в оборотку, повысить людям зарплату, и на другие нужды.

Государственное предприятие или частное – в этом случае не имеет никакого значения. Под руководством Владимира Зуховицкого – два десятка мебельных предприятий и строительные фирмы. Товар в основном для российского рынка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Спрос огромный, а расчет безналичный – по Нацбанку.

Владимир Зуховицкий, генеральный директор частной компании:

Это просто очень правильно, потому что должен быть единый курс. Ты продал по такой цене и купил по такой же сумме. Естественно, до этого мы теряли, а сегодня мы видим, что терять не будем. Это уже положительный эффект.

Ситуация стала понятной и для иностранных инвесторов, которым необходима объективная оценка работы белорусских компаний. Выиграли и те, кто объясняет зарубежному бизнесу, куда лучше пристроить капиталы. Стало ясно, кто чего стоит.

Дмитрий Кириленко, аналитик инвестиционной компании:

Для тех же иностранных инвесторов, и для белорусских, которые хотели видеть финансовые показатели, выраженные в долларах США. И насчет 11-го года были большие вопросы, по какому курсу их считать? Сейчас мы можем применять один курс, высчитывать средний за какой-то период и объективно оценивать финансовую деятельность компаний.

Ну а буквально на следующий день можно было делать общие выводы. Черту под несколькими месяцами работы подвели на рабочей встрече у главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация на валютном рынке развивается предсказуемо. Информация из Нацбанка подкрепила тезис фактами: предложение иностранных денег превышает спрос – и это результат последних ключевых решений в финансовой сфере.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главный вопрос известен. С моей точки зрения, ситуация на валютном рынке развивается так, как прогнозировали, насколько я осведомлен и по средствам массовой информации, и из прежних докладов.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

За сентябрь по внешним платежам, по экспорту и импорту, всего поступлений – 4 млрд 96 млн, а выплаты – 3 млрд 641 млн. Таким образом, у нас уже май, июнь, июль, август и сентябрь идут с плюсом, уже положительное сальдо. Предпринимаются какие-то меры. Ужесточение позиции на валютном рынке, в том числе, либерализация на валютно-фондовой бирже говорят о том, что этим меры действуют.

Допсессия свернута. Свою миссию она выполнила, и теперь валютные торги будут проходить в единых рамках. С правом Нацбанка на минимальные закупки. Получилось «управляемое плавание» курса.