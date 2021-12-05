Единственное в своём роде предприятие в Беларуси. Показываем, как в Иваново производят солод
Новости Беларуси. Санкции санкциями, но мы экспортируем свои товары в 116 стран. На Западной Европе или Штатах свет клином не сошелся. Только белорусский солод знают на пяти континентах. У нас в стране один из крупнейших в Восточной Европе производителей этого продукта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Единственная солодовня Беларуси на 100 % закрыла потребность в сырье наших пивоваров и упрочила позиции на внешних рынках – Япония, Бразилия, Исландия, Уругвай. За последние пять лет валютная выручка выросла в полтора раза.
Кристина Протосовицкая о том, как закалялся белорусский бренд и почему на каждый санкционный порыв найдется свой противовес.
В украинской Славуте, казахском Текели и белорусском Иваново. Еще в 1980-е годы советское руководство приняло решение о строительстве трех солодовенных заводов.
Олег Кухарчук, главный инженер предприятия «Белсолод»:
Все три завода работают, просто те заводы – украинский и казахстанский – сейчас принадлежат французской фирме «Суффле».
– И мы единственные, кто сохранили и приумножили свое производство?
– Они тоже сделали реконструкцию. Но это частная компания. А мы единственные, кто остались государственной.
– И сохранили белорусский бренд.
– Да. Потому что мы пользуемся оборудованием лидеров.
Бразильский пильзнер, японский амбер, исландский стаут – в основе каждого из напитков белорусский солод. Выращенный нашими аграриями пивоваренный ячмень здесь вымачивают, проращивают и сушат девять дней, чтобы в будущем получился напиток чистой пробы. Модернизация позволила вдвое увеличить объем производства. Начали выпускать инновационные для Беларуси виды солода – карамельный и жженый, для темных сортов пива.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Конечное качество солода зависит от чего?
Галина Михович, начальник солодовенного цеха предприятия «Белсолод»:
Конечно, в первую очередь, от сырья. От исходного сырья. Мы уже не испортим.
Долгое время это был самый большой элеватор в стране. Суммарное единовременное хранение сырья – 200 тысяч тонн. В Беларуси нет свободного рынка зерна. Госзаказ на пивоваренный ячмень каждый год варьируется. В этом составил 95 тысяч тонн. Даже часть своего сырья позволяет заводу не останавливать работу и параллельно дозакупать недостающий объем.
Александр Колошук, заместитель генерального директора по снабжению и сырью предприятия «Белсолод»:
Сырьем предприятие на сегодня обеспечено. Я считаю, что все это благодаря поручению главы государства, которое было дано в прошлом году на заседании, посвященному развитию пивоваренной отрасли. Мы также благодарны правительству республики за сохранение госзаказа на поставку. И особую благодарность мы высказываем нашим сельхозпроизводителям сырьевой зоны, которых у нас более 420 хозяйств в 81 районе пяти областей республики.
Производство солода не останавливается ни на минуту 11 месяцев. И лишь раз в год здесь берут паузу, чтобы позаботиться об оборудовании. Впрочем, отгрузка и фасовка точно по расписанию. «Белсолод» – уникальный производитель не только по экспортному портфелю. Ценнее денег и коммерции может быть только человеческий ресурс.
Андрей Мулярчик, генеральный директор предприятия «Белсолод»:
Коллектив у нас небольшой – 380 человек, но это команда профессионалов. Они выросли на этом заводе. Они здесь с малого – выросли с рабочих до начальников цехов, мастеров. Это очень ценные люди. Заработная плата – 1600 – для небольшого региона хорошая, достойная. Люди держатся за работу, и я как руководитель очень ценю свои кадры. Они штучный товар.
Солодовенный рынок сжатый, и на арене каждый друг друга знает. Кроме того, земля, как известно, полнится слухами: чтобы открывать новые страны, репутация – превыше всего.
Андрей Мулярчик:
Белорусов всегда отличает (не только в нашем производстве, но и в других) порядочность в бизнесе. Если мы договорились, если мы составили график отгрузок, мы его выдерживаем. В этом и есть успех нашего предприятия.
Распорядиться наследием по уму – вовремя модернизировать, обеспечить сырьем, одним словом – дать расправить крылья для высокого полета. Алжир, Бразилия, Шри-Ланка, Япония, Уругвай. Точек на карте, где нас знают, а главное – уважают, намного больше, чем кому-то хотелось бы думать.
Поставляют во Вьетнам, Швейцарию и даже Исландию. Какие ещё страны покупают белорусский солод? Читайте здесь.