Единственное в своём роде предприятие в Беларуси. Показываем, как в Иваново производят солод

Новости Беларуси. Санкции санкциями, но мы экспортируем свои товары в 116 стран. На Западной Европе или Штатах свет клином не сошелся. Только белорусский солод знают на пяти континентах. У нас в стране один из крупнейших в Восточной Европе производителей этого продукта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Единственная солодовня Беларуси на 100 % закрыла потребность в сырье наших пивоваров и упрочила позиции на внешних рынках – Япония, Бразилия, Исландия, Уругвай. За последние пять лет валютная выручка выросла в полтора раза. Кристина Протосовицкая о том, как закалялся белорусский бренд и почему на каждый санкционный порыв найдется свой противовес. В украинской Славуте, казахском Текели и белорусском Иваново. Еще в 1980-е годы советское руководство приняло решение о строительстве трех солодовенных заводов.

Олег Кухарчук, главный инженер предприятия «Белсолод»:

Все три завода работают, просто те заводы – украинский и казахстанский – сейчас принадлежат французской фирме «Суффле».

– И мы единственные, кто сохранили и приумножили свое производство?

– Они тоже сделали реконструкцию. Но это частная компания. А мы единственные, кто остались государственной.

– И сохранили белорусский бренд.

– Да. Потому что мы пользуемся оборудованием лидеров.

Бразильский пильзнер, японский амбер, исландский стаут – в основе каждого из напитков белорусский солод. Выращенный нашими аграриями пивоваренный ячмень здесь вымачивают, проращивают и сушат девять дней, чтобы в будущем получился напиток чистой пробы. Модернизация позволила вдвое увеличить объем производства. Начали выпускать инновационные для Беларуси виды солода – карамельный и жженый, для темных сортов пива. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Конечное качество солода зависит от чего?

Галина Михович, начальник солодовенного цеха предприятия «Белсолод»:

Конечно, в первую очередь, от сырья. От исходного сырья. Мы уже не испортим. Долгое время это был самый большой элеватор в стране. Суммарное единовременное хранение сырья – 200 тысяч тонн. В Беларуси нет свободного рынка зерна. Госзаказ на пивоваренный ячмень каждый год варьируется. В этом составил 95 тысяч тонн. Даже часть своего сырья позволяет заводу не останавливать работу и параллельно дозакупать недостающий объем.

Александр Колошук, заместитель генерального директора по снабжению и сырью предприятия «Белсолод»:

Сырьем предприятие на сегодня обеспечено. Я считаю, что все это благодаря поручению главы государства, которое было дано в прошлом году на заседании, посвященному развитию пивоваренной отрасли. Мы также благодарны правительству республики за сохранение госзаказа на поставку. И особую благодарность мы высказываем нашим сельхозпроизводителям сырьевой зоны, которых у нас более 420 хозяйств в 81 районе пяти областей республики. Производство солода не останавливается ни на минуту 11 месяцев. И лишь раз в год здесь берут паузу, чтобы позаботиться об оборудовании. Впрочем, отгрузка и фасовка точно по расписанию. «Белсолод» – уникальный производитель не только по экспортному портфелю. Ценнее денег и коммерции может быть только человеческий ресурс.

Андрей Мулярчик, генеральный директор предприятия «Белсолод»:

Коллектив у нас небольшой – 380 человек, но это команда профессионалов. Они выросли на этом заводе. Они здесь с малого – выросли с рабочих до начальников цехов, мастеров. Это очень ценные люди. Заработная плата – 1600 – для небольшого региона хорошая, достойная. Люди держатся за работу, и я как руководитель очень ценю свои кадры. Они штучный товар. Солодовенный рынок сжатый, и на арене каждый друг друга знает. Кроме того, земля, как известно, полнится слухами: чтобы открывать новые страны, репутация – превыше всего.