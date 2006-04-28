Единое экономическое пространство: по пути движения вперед

В Москве группа высокого уровня по формированию Единого экономического пространства, в которую входят Беларусь, Казахстан, Россия, Украина, рассмотрела вопросы подготовки к подписанию пакета из 38 первоочередных соглашений, касающихся международно-правовой базы таможенного союза, а также упрощения перемещения граждан через границы между государствами - участниками ЕЭП.Также состоится внеочередное заседание Экономического совета СНГ, где будут рассмотрены вопросы о размерах долевых взносов государств СНГ на содержание органов Содружества. Вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков проведет ряд двусторонних встреч с представителями государств - участников СНГ.