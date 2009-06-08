ЕБРР: На прошлой неделе принято решение о расширении нашего финансового участия в Беларуси (ВИДЕО)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил объем финансовой поддержки Беларуси на 2009 год на $50 млн.

«Отношения между ЕБРР и Беларусью в последние годы в рамках стратегии сотрудничества на 2006-2009 годы развиваются достаточно успешно, и мы констатируем несомненный прогресс», — заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Пока средства, которые выделяются нашей стране одной из крупнейших европейских финансовых структур, направляются исключительно на развитие малого и среднего бизнеса и поддержку частных белорусских банков. Стороны отмечают прогресс в отношениях за последние годы и намерены расширить кооперацию. Беларусь, в частности, призывает Европейский банк более активно участвовать в крупномасштабных энергетических и других проектах.

— Приятно услышать, то что руководство банка пришло к решению, что настало время перехода работы банка в рамках с РБ по одновариантной стратегии, однозначной стратегиии, а не многовариантной, многосценарной по которой мы работали до сих пор, — утверждает Владимир Семашко. — Я думаю за этим серьезным шагом стоит признание нашей конструктивной работы по всем направлениям и в области экономики, и в социциальных вопросах, и в политике, — раз мы переходим на понятный, конкретный сценарий работы.

— Данный визит имеет знаковое значение, потому что мы видим конкретные шаги, предпринимаемые белорусскими властями. Прежде всего в экономической сфере, а также и в политической сфере. Наш банк прореагировал на это. И менее, чем неделю тому назад было принято решение о расширении нашего финансового участия здесь не только в плане увеличения финансового объема, но и масштабов работы. И нынешней осенью мы продолжим дискуссию, которая определит роль нашего банка и стратегию его работы в Беларуси в будущем, — комментирует Свен Хегелунд, глава делегации, директор ЕБРР от Королевства Швеция.