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Джемов, соков и варенья белорусского производства на прилавках магазинов станет больше

08 августа 2006 07:43
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На это рассчитывают в концерне "Белгоспищепром". Здесь наметили заготовить больше, чем в прошлом году: грибов - в двадцать раз, фасоли - в шесть, дикорастущих ягод - в четыре раза. Заготовительные конторы рады каждому, кто приносит свой лесной урожай. В напряженном режиме работают перерабатывающие предприятия. В Молодечно например, только за июль заморозили около двухсот тонн ягод, примерно столько же законсервировали корнишонов и огурцов. Часть заготовок - для отечественного потребителя, часть - на экспорт (в основном это замороженная черника). В других странах белорусская продукция популярна, а предприятию это позволяет получить дополнительные средства на развитие.
# Экономика

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