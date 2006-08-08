Джемов, соков и варенья белорусского производства на прилавках магазинов станет больше

На это рассчитывают в концерне "Белгоспищепром". Здесь наметили заготовить больше, чем в прошлом году: грибов - в двадцать раз, фасоли - в шесть, дикорастущих ягод - в четыре раза. Заготовительные конторы рады каждому, кто приносит свой лесной урожай. В напряженном режиме работают перерабатывающие предприятия. В Молодечно например, только за июль заморозили около двухсот тонн ягод, примерно столько же законсервировали корнишонов и огурцов. Часть заготовок - для отечественного потребителя, часть - на экспорт (в основном это замороженная черника). В других странах белорусская продукция популярна, а предприятию это позволяет получить дополнительные средства на развитие.