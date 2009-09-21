Джек Траут: Для многих Беларусь – тёмная лошадка, но в этом и есть свой позитив

Признанный гуру мирового маркетинга в эксклюзивном интервью программе «Неделя».

– Говорят, что зайца можно научить играть на баяне. А что касается маркетинга? Этому можно научиться? Или в этом ремесле большая доля таланта?

– Думаю, маркетингу можно научиться. С условием, что вы постигните базовые принципы. На мой взгляд, во многих случаях блестящий маркетинг – это, по сути, блестящие навыки рассказчика. Вы должны понять, как рассказывать историю именно вашей компании, как правильно позиционировать себя. Этим подходам вполне можно научиться.

Страна в данном случае ничем не отличается от продукта. Вам нужно её продать так же, как вы продаете компанию либо товар. Я имею в виду продать не в буквальном смысле, а пригласить туристов, привлечь инвесторов либо что-то экспортировать. Вот, к примеру, та же Испания продает туристам свои пляжи, но, в тоже время, продаёт и своё ореховое масло. Две разные, но весьма прибыльные статьи.

– Если посмотреть справочники о Беларуси для иностранных туристов, ключевой фразой там будет, как правило, «Беларусь – это страна в центре Европы, богатая лесами-озерами, где едят много картофеля и выпускают грузовики». Это правильный маркетинг? Мы правильно себя позиционируем, говоря Вашим языком?

– По-моему, проблема Беларуси - в низкой осведомленности. Ведь многие мало что знают о вашей стране. И я говорю не только о Соединенных Штатах. Я совсем недавно вернулся из Швейцарии, и там Беларусь тоже, что называется, тёмная лошадка. Но в этом и есть свой позитив. Я бы сравнил вашу страну с чистым листом. И сейчас главное - начать писать на этом листе. Писать, что такое Беларусь, каков ваш курс. Что вы можете продавать и почему людям должно быть это интересно.

– Вырабатывая имидж Беларуси, не стоит ли искать какие-то уникальные вещи, которых нет у других? К примеру, Польшу тоже можно позиционировать как страну в центре Европы, тоже богатую лесами-озерами. С чего нужно начать?

– Мой ответ – однозначно да! Действительно, нужно искать что-то уникальное. Ведь леса и озёра вовсе не отличие от других. А грамотный маркетинг – это поиск и разработка конкретно вашей изюминки. Люди должны понимать, почему они должны ехать именно к вам и вкладывать деньги именно здесь. Это не самая лёгкая, но одна из самых необходимых задач, если вы, конечно, нацелены на успех. А что касается географии, Украина вот тоже считает, что находится в центре Европы.

– Как Вы можете оценить такой маркетинговый парадокс, когда, например, белорусская обувь, которая имеет неплохое качество, пользуется достаточно большим спросом в той же России. А мы не хотим её носить, мы предпочитаем импортную. Это результат неправильного маркетинга?

– Когда что-то пытаешься продать, нужно определить, что и кому вы продаете. Если россияне покупают вашу обувь – это же прекрасно. Значит, нужно усиливать именно эту позицию, стараться продавать туда ещё больше. Ведь Россия – огромный рынок, и я считаю, что на нём вполне можно сосредоточиться.

– Вы неоднократно говорили о том, что небольшим странам нужно применять в маркетинге так называемую «партизанскую стратегию». Что это значит?

– Как правило, маленьким странам легче и возможнее сделаться специалистами в чем-то и научиться ориентироваться в той или иной сфере особенно хорошо. Ведь асы очень нужны рынку. В данном случае асы – это государства, о которых говорят, как о профи в своей области.

– Вы сказали, что Беларусь некий чистый лист. Что бы Вы написали первым словом на этом листе?

– Даже не знаю. Пожалуй, не рискну предположить. Ведь я ещё не так хорошо изучил вашу страну. А чтобы дать Вам полноценный ответ, поверхностного впечатления вовсе не достаточно.

– Это говорит о том, что профессиональные маркетологи очень осторожны?

– Нет, дело тут не в осторожности. Просто настоящий профессионал должен очень хорошо изучить ситуацию, оценить не только то, что у вас есть, но и увидеть конкурентное окружение. Ведь настоящее бизнес-соперничество – это не претворение в жизнь всего, что вы хотите, а исключительно того, что вам позволят сделать ваши конкуренты. Любая программа должна начинаться с изучения конкуренции, чтобы понять, в чём они сильны, в чём не очень. А самое главное, чтобы понять, может ли Беларусь их слабость использовать как свою силу?