Двусторонние отношения Беларуси и Судана - в стадии формирования

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Национальной ассамблеи Республики Судан Ахмедом Ибрахимом Эль-Тахиром.

Возможности расширения двустороннего сотрудничества обсудили сегодня министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов и председатель Национальной ассамблеи Судана. Сегодня уже действуют межправительственные Соглашения о военно-техническом, инвестиционном и торговом сотрудничестве, протокол о сотрудничестве в области спорта. Подготовлен к подписанию межгосударственный Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Парламентская делегация Судана посетила Минский тракторный завод. Белорусский экспорт в Судан в 2006 году составил 2,5 миллиона долларов США и был представлен, в основном, автотракторной техникой. В этом году планируется значительно увеличить поставки.



"Это первое предприятие на моей памяти, которое отличается такой высокой оснащенностью. Я рад, что в Судан экспортируется именно белорусская техника. Наша страна - сельскохозяйственная и очень нуждается в такого рода технике. Во время экскурсии по заводу я подумал, что следующим шагом с нашей стороны станет предложение построить на территории Судана сборочные цеха МТЗ", - сказал председатель Национальной Ассамблеи Республики Судан Ахмед Ибрахим Эль-Тахир.