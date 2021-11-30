Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии

Новости Беларуси. Двигатели Минского моторного завода пройдут испытания в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Линейка четырехцилиндровых двигателей класса Stage 5 для МТЗ включает четыре мотора – мощностью от 62 до 90 кВт.

Причем их разработка с пометкой «Отечественная» стартовала в 2018 году. И в середине 2020-го продукция моторного завода успешно прошла сертификационные испытания в Праге. Сегодня на ММЗ выпускают более 100 модификаций двигателей. Их поставляют на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. А новый тест-драйв – это и новый импульс сотрудничества.