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Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии

30 ноября 2021 18:34
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Новости Беларуси. Двигатели Минского моторного завода пройдут испытания в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Линейка четырехцилиндровых двигателей класса Stage 5 для МТЗ включает четыре мотора – мощностью от 62 до 90 кВт.

Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии-1

Причем их разработка с пометкой «Отечественная» стартовала в 2018 году. И в середине 2020-го продукция моторного завода успешно прошла сертификационные испытания в Праге. Сегодня на ММЗ выпускают более 100 модификаций двигателей. Их поставляют на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. А новый тест-драйв – это и новый импульс сотрудничества.

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# Предприятия Беларуси # Кристина Сущеня

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