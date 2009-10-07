Двигатель Евро-5 призван покорить Европу

Новая модель автобуса МАЗ отправилась на выставку в Бельгию.

Выставка в Бельгии – ежегодная, и наш производитель традиционно рассчитывает на выгодные контракты. Сутки пути – и основное место на выставочном подиуме. Сегодня перед новой моделью в первую очередь ставят экспортные задачи. Оптимальное сочетание цены и качества покупатель может найти сам – в разных уровнях комплектации. Главный козырь нового автобуса – экологический. Двигатель Евро-5 сейчас наиболее востребован в мире.

Качество белорусской техники не вызывает сомнений уже давно, а вот проблемы с платежеспособностью клиентов заставили МАЗ в начале года пересмотреть экспортную политику. Сегодня ставку делают на западный вектор. Но главная задача – обеспечить работой своих сотрудников.

- Больше чем на 50% этот автобус состоит из белорусских комплектующих. И сегодня завод активно работает по программе импортозамещения, чтобы обеспечить работой своих же работников МАЗа, - говорит Сергей Крель, начальник управления продаж пассажирской техники минского автомобильного завода.

Сегодня минские автобусы ездят по дорогам практически всех стран СНГ, они успели завоевать авторитет в Сербии, Польше и Германии. Последний из освоенных маршрутов экспорта – эстонский. Новая модель, как и другие проекты завода, призвана укрепить позиции столичного автогиганта на международной арене.

- У нас есть ряд проектов по производству троллейбусов с различными производителями, как Белкоммунмаш, так и другими. Коллектив не стоит на месте, он постоянно работает, тем более в такие времена как сейчас. Если мы не будем иметь новых образцов и постоянно расширять и улучшать модельный ряд, то мы проиграем, - утверждает Сергей Евтуховский, заместитель директора филиала «АМАЗ».

МАЗ-205 относится ко второму поколению автобусов. И имеет все шансы занять первые полосы столичных дорог уже в следующем году.

Такой городской транспорт особо большого класса поможет разгрузить самые интенсивные маршруты большого города.