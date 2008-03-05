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Две мини-гидроэлектростанции появятся в Минске через два года

05 марта 2008 18:56
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Вода может и должна быть рациональным собственным ресурсом Беларуси. При отсутствии в стране мощных рек, новые мини-ГЭС, станут значимой составляющей топливно-энергетической безопасности страны.

Научиться экономить воду предстоит и белорусским гражданам. Как сообщили в Мингорисполкоме, коммунальные службы Минска намерены принять жесткие меры к тем, кто отказывается устанавливать приборы учета расхода горячей и холодной воды. Таких около 40 тысяч. Как ни странно, в категорию "отказников", наравне с малообеспеченными гражданами, попали и представители обеспеченных слоев населения.
# Экономика

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