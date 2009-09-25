«Двадцатка» сменит «Большую восьмерку»

«Группа двадцати», саммит которой проходит в американском Питтсбурге, официально объявит, что становится основным органом координации экономической политики в мире, сменив в этом качестве G8, заявил американским СМИ неназванный представитель администрации США.

«Это отражает сегодняшнее положение дел в мире», - цитирует его слова The Wall Street Journal. Это решение отражает изменение расклада сил в мировой экономике в пользу ведущих развивающихся стран, таких как Китай, который теперь является третьей крупнейшей экономикой мира, обойдя Германию, а также Индия и Бразилия, которые являются членами G20, но не входят в «восьмерку». Как известно, лидерами оживления мировой экономики, в отличие от прошлых кризисов, сейчас становятся именно ведущие развивающиеся страны.

Предполагается, в частности, что мировая экономика должна снизить свою зависимость от американских потребителей, Китай должен увеличить внутренний спрос, США - сократить заимствования из-за рубежа, европейцы - снизить барьеры для инвестиций.

«Восьмерка» продолжит свое существование и будет встречаться для обсуждения таких вопросов как международная безопасность и т.д. Однако эти встречи будут проходить, как предполагается, в связи с другими международными встречами, а не как отдельные мероприятия, сообщает Newsru.com.