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Два новых пешеходных моста вырастут через реку Свислочь

06 апреля 2010 08:37
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Они станут продолжением улицы Герцена и Музыкального переулка.

Эти мосты соединят Верхний город с территорией, прилегающей ко 2-й клинической больнице. Один мостик расположится напротив улицы Кирилла и Мефодия, второй — ближе к выставочному центру.

В планах градостроителей и возведение третьего аналогичного сооружения, которое соединит Троицкое предместье с будущим Минским замчищем.

Павел Абрамов, начальник технического отдела КУП «Мiнская спадчына»:
Будут предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Будет проведено уличное освещение. К тому же, будут предусмотрено системы антиобледенения и антискольжения, которые естественно впишутся в архитектурный ландшафт данной территории.

# Экономика

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