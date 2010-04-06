Два новых пешеходных моста вырастут через реку Свислочь

Они станут продолжением улицы Герцена и Музыкального переулка.

Эти мосты соединят Верхний город с территорией, прилегающей ко 2-й клинической больнице. Один мостик расположится напротив улицы Кирилла и Мефодия, второй — ближе к выставочному центру.

В планах градостроителей и возведение третьего аналогичного сооружения, которое соединит Троицкое предместье с будущим Минским замчищем.

Павел Абрамов, начальник технического отдела КУП «Мiнская спадчына»:

Будут предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения. Будет проведено уличное освещение. К тому же, будут предусмотрено системы антиобледенения и антискольжения, которые естественно впишутся в архитектурный ландшафт данной территории.