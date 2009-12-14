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Два новых центра поддержки малого предпринимательства открыты в Беларуси

14 декабря 2009 07:33
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Получить дополнительную информационно-консалтинговую помощь в Витебске и Орше теперь могут субъекты малого предпринимательства, безработные, студенты и другие категории граждан.Специалисты представят обратившимся справочную и аналитическую информацию, проконсультируют по различным вопросам создания и управления организацией, помогут в подготовке бизнес-планов, в получении кредитов и подготовке кадров. Всего в Беларуси действуют 52 таких центра. Лидер – Минск, здесь их зарегистрировано 16.
# Экономика

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