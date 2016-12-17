Два десятка белорусских предприятий внесены в стоп-лист Россельхознадзора: Беларусь намерена разобраться в этом вопросе

Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов заметно вырос за 2016 год, даже несмотря на торговые разногласия с Россией. Об этом 17 декабря сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Наши продовольственные товары пользуется спросом в более чем 50 странах мира.

Молочка, мясо с маркой «сделано в Беларуси» попадает и на заокеанские прилавки, например в США. Но главное все же качество, а не количество.

Этим правилом обязательно пользуются и белорусские предприятия. И вопросов по существу, в общем-то, ни у кого не возникает.

Но у любого правило есть исключение – Россельхознадзор.

Федеральная служба на неделе в очередной раз составила стоп-лист. В него входит два десятка наших предприятий. А причины появления запретного списка, мягко говоря, неубедительны, мол, качество плохое.

И Беларусь намерена решить вопрос, но идти на поводу у организации, явно в данном случае, лоббирующей интересы отдельных бизнесменов, наша страна не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо показывать, мягко говоря, и зубы и отстаивать свою позицию. Но экспорт идёт,

на 107% молочной продукции в физическом объеме поставили больше 2015 года, мясной на 114%.

Цены доступные для нас, позволяют продавать продукцию эффективно и рентабельно. Главное, научится ее ещё больше производить, лучше перерабатывать.

Отмечу, что ранее Евразийская экономическая комиссия предложила передать контроль за качеством на межгосударственный уровень, чтобы в дальнейшем избежать сезонных и спорных претензий Россельхознадзора к продуктам из Беларуси.

К тому же продовольствие из нашей страны часто в соседней России подделывают – белорусские продукты куда быстрее раскупают.

И исключать, что в лабораторию российской службы попала псевдобелорусская колбаса или молоко, нельзя. Ведь Россельхознадзор, как правило, на экспертизу берет товары в магазинах, а не у производителя.