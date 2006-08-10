Доступного жилья в Беларуси станут строить больше

Доступного жилья станут строить больше: с 2007-го года оно составит 80 % от всего вводимого в эксплуатацию жилья. При этом стоимость квадратного метра будет не 400-450 долларов, как сегодня, а 600-650 долларов. Эти сведения сообщил сегодня Министр архитектуры и строительства страны Александр Селезнев на пресс-конференции, посвященной Дню строителя.

Система строительных накоплений, которая ляжет в основу законопроекта о так называемом ипотечном кредитовании, изучат в Палате представителей. <Беларусбанк> уже начал внедрять ипотеку в жизнь. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий граждане, согласно положениям системы, заключают с банком договор, вносят определенные средства, накапливают на счету до четверти необходимой суммы - и банк выдает им кредит на льготных условиях на остальную часть стоимости квартиры.

Также в ближайшем будущем те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут получить квартиру уже через 6-5 лет после того, как они станут на очередь. Но при условии, что темпы строительства к 2010 году увеличатся в 1,5 раза по сравнению с 2005-м. При прежних темпах квартиру можно было бы ожидать примерно через 45 лет. Уже в следующем году строители готовы возвести в столице около 1 миллиона 200 квадратных метров жилья.