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Доступного жилья в Беларуси станут строить больше

10 августа 2006 13:33
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Доступного жилья станут строить больше: с 2007-го года оно составит 80 % от всего вводимого в эксплуатацию жилья. При этом стоимость квадратного метра будет не 400-450 долларов, как сегодня, а 600-650 долларов. Эти сведения сообщил сегодня Министр архитектуры и строительства страны Александр Селезнев на пресс-конференции, посвященной Дню строителя.

Система строительных накоплений, которая ляжет в основу законопроекта о так называемом ипотечном кредитовании, изучат в Палате представителей. <Беларусбанк> уже начал внедрять ипотеку в жизнь.  Нуждающиеся в улучшении  жилищных условий граждане, согласно положениям системы, заключают с банком договор, вносят определенные средства, накапливают на счету до четверти необходимой суммы - и банк  выдает  им  кредит на льготных условиях на остальную  часть стоимости квартиры.

Также в ближайшем будущем те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут получить квартиру уже через 6-5 лет после того, как они станут на очередь. Но при условии,  что темпы строительства к 2010 году увеличатся в 1,5 раза по сравнению с  2005-м. При прежних темпах квартиру можно было бы ожидать примерно через 45 лет. Уже в следующем году строители готовы возвести в столице около 1 миллиона 200 квадратных метров жилья.

# Экономика

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