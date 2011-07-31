Дорожками приграничных регионов: покупать российское самим россиянам давно не по карману

Съемочная группа СТВ отправилась по протоптанным дорожкам жителей приграничных с Беларусью российских регионов. Для Псковской, Смоленской и Брянской областей такое соседство — единственный в их ситуации способ закрыть дыры в потребительской корзине. Ведь цены по обе стороны границы отличаются в разы.

С такими ценами, признается пенсионерка Нина Андреевна, сушить сухари уже не по карману. Вот и приходится зарывать силы и здоровье в землю. Картошка, помидоры, лук – здесь это не подспорье, а способ выжить. Растянув копейку до следующей пенсии.

Нина Яцкова, жительница деревни Роща (Брянская область):

Мне 75 лет будет скоро, а я в земле копаюсь весь день. А дочка мне говорила, что хоть в Беларуси и выросли цены, там всё равно всё дешевле.

Многие местные, как и Нина Андреевна, держат огород, а мясное и молочное стараются чаще покупать у соседей. И дело вовсе не в том, что в этой деревне магазинов нет. Вот магазин «Сказка». Только цены быстро возвращают в реальность.

Продавец Татьяна Лисеенко сетует: не работа, а дырка от бублика. Ведь даже она, имея возможность купить посвежее и подешевле, заполнять домашний холодильник ездит за сотню километров, в Беларусь.

Татьяна Лисеенко, продавец магазина деревни Роща (Брянская область):

У вас же намного дешевле, чем у нас — колбаса и сосиски, например.

Чтобы объективно оценить ценовые аппетиты, мы объехали с десяток магазинов Брянской и Смоленской областей. Заметим, что торговые точки сельские, то есть, по идее, здесь должно быть дешевле. Но вот, сыр «Российский» без налета патриотизма – килограмм в переводе на белорусские – около 40 тысяч.

Пачка масла за 8 с лишним тысяч белорусских – это, по расчетам местных, еще недорого. Вот и получается, что для россиян белорусские цены – словно грандиозная акция в сетевом супермаркете. Жители приграничья в белорусские магазины ездят целыми селами.

От дома Галины Дмитриевны до Кричева – примерно полсотни километров. Но в семье давно подсчитали: даже с учетом расходов на топливо, экономия получается будь здоров.

Галина Банкова, жительница посёлка Шумячи (Смоленская область):

Если у нас сырокопчёные колбасы продаются по 350-400 рублей, то в Кричеве получается 250 рублей. Это существенная разница.

По словам Галины, колбасу в белорусском магазине она купила примерно втрое дешевле, чем в ближайшем сельском. Женщина улыбается: встретить знакомых в соседней стране теперь куда проще, чем в родной деревне.

Галина Баенкова, жительница поселка Шумячи (Смоленская область):

Буквально вчера очень много знакомых встретила на территории Кричевского района. Знаем уже расписание, когда привозят свежие продукты и стараемся туда съездить.

Продавец кричевского магазина расставляет товар на полках, поясняя: прилавки ломятся до очередного российского шоп-тура. Ведь тот же сахар за пару десятков километров – дороже раза в полтора. А максимальный ценник на белорусских сосисках – это минимум, который соседи отдадут за российские.

Людмила Веренич, продавец магазина г. Кричев:

Сразу говорят: на наши деньги — столько стоит, на ваши — столько. Ту же муку и сахар, они даже хлеб берут.

К примеру, белорусская мука. 5 тысяч с небольшим – это еще и с полезными добавками. На российские деньги – примерно 28 рублей. А вот тот же продукт в разных магазинах соседней страны. 61-67 рублей – более чем в два раза дороже.

Елена Присяжная, владелец магазина поселка Шумячи (Смоленская область):

У нас пустой магазин, никого нет. Раньше были выручки, а сейчас все наши покупатели едут в Беларусь.

Предприниматель Елена Присяжная так сразу не выносит вердикт ситуации. С одной стороны, почти все потенциальные покупатели теперь ездят отовариваться за несуществующую границу. Но с другой, большая часть прибыли, которая остается в любом случае, идет именно благодаря белорусским продуктам. Нашу колбасу разбирают почти сразу, да и килограммчиком «Столичных», не подкараулив завоз, уже не побалуешься.

Если говорить о молочных продуктах, то вариант держать корову здесь невыгодный. Если все просчитать – получается, как с козла молока. Корм дорогой – молоко дешевое. Чтобы прокормить буренку, на сено нужно сразу выложить 7,5 тысяч – а это две зарплаты по местным меркам.

Но есть и магазин низких цен. Правда, там о ценах говорить почему-то отказались наотрез. За что купили, за то продаем – витрины снимали мобильным телефоном. Представим, что цены в белорусских рублях. Пачка масла – 11 тысяч, сметана – 8. И это под вывеской «собственная продукция». Сосиски – от 37 тысяч, а докторская колбаса – 40 и 47 тысяч за килограмм.

Леонид Федорович даже обиделся: снимать приехали, а продуктов не привезли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Наши пищевые предприятия здесь знают едва ли не лучше, чем в Беларуси. Ведь покупать российское самим россиянам давно не по карману.

Леонид Марценюк, житель деревни Старый Крупец (Смоленская область):

Один раз сходить в магазин — 600 рублей. Это так, в сумке несешь на дне. А зарплата 3 тысячи.

В этой деревне мы были год назад, и сейчас решили не проезжать мимо: авось, в Старом Крупце хоть что-то изменилось.

Вера Александровна от возмущения не выпускает из рук нож. Продукты все дорожают, а поле вокруг села который год не пахано.

Вера Кочережкина, жительница деревни Старый Крупец (Смоленская область):

Нас тут скоро медведи поедят. Земля кругом пустует. Все в бурьяне кругом, а поля какие ценные. Ну посеют сто гектар, а у нас один комбайн. Благодаря белорусам — ребята приедут на своих комбайнах, со своим горючим — уберут нашим дурачкам-пьяницам.

Ферма окончательно заросла травой и контурами арматуры. Впрочем, кое-что здесь все-таки изменилось. Старый трактор каким-то чудом переехал во двор Марии Стефановны. Правда, и здесь он остался лишь элементом ландшафтного дизайна.

Мария Асипенкова, жительница деревни Старый Крупец (Смоленская область):

Пойдешь по полю — и не выйдешь, и заблудишься, пропадёшь. Всё заросло.

Люди недоумевают: площади есть, желание работать и зарабатывать – тоже. Ведь если засеять одно-другое-третье поле, глядишь, и хлеб мог бы хоть чуть-чуть подешеветь. Правда, пока спрятаться от цен здесь можно разве что в бурьян. Его, похоже, хватит ещё не на одно подорожание.