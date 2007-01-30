Дорогостоящим мазуту и природному газу есть альтернатива

В качестве альтернативы мазуту и природному газу специалисты все чаще рассматривают древесное топливо.

Пока же менее трети его потенциальных запасов находит разумное применение. Отходы деревообработки станут основным видом топлива на строящихся в Беларуси мини-ТЭЦ.

:Вилейскую ТЭЦ принято называть с приставкой "мини", хотя ее мощность внушает уважение. Турбина в две тысячи 400 мегаватт полностью обеспечит потребности города в тепловой энергии. Завершить строительство объекта планируют уже в марте 2007 года. ТЭЦ будет работать на древесных отходах и позволит экономить в год около 12.500 тонн условного топлива.

Вилейская ТЭЦ - это лишь один из объектов проекта "Энергия биомассы". Его инициировали программа развития ООН, глобальный экологический фонд и комитет по энергоэффективности при Совете министров Беларуси. Общий объем инвестиций составляет около 9 миллионов долларов. Проект реализуется в нашей стране с 2003 года. Опыт ведущих лесных держав мира оказался применим и для Беларуси. Наша страна богата лесными ресурсами. Объемы заготовок древесного топлива с каждым годом растут. Тем самым лесхозы вносят весомый вклад в дело энергосбережения.