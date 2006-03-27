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Дорога до аэропорта <Минск> будет освещена

27 марта 2006 12:28
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Первый этап строительства сетей внешнего электроснабжения для освещения дороги Минск-аэропорт "Минск" (М2) будет завершен в ближайшие дни.Будут введены в эксплуатацию трансформаторные подстанции и подключены кабельно-воздушные сети на участке автомобильной дороги М2 от Кургана Славы до аэропорта "Минск" протяженностью около 15 км. В настоящее время активно выполняется вторая часть проекта, предполагающая строительство и монтаж подстанций, а также прокладку кабеля на участке дороги, ведущей от города Минска до Кургана Славы.
# Экономика

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