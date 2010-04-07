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Дополнительные меры по устранению необоснованного посредничества приняты в Беларуси

07 апреля 2010 11:06
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По словам заместителя министра экономики страны Андрея Тура, большинство госпредприятий и организаций соблюдают установленный порядок приобретения товаров, работ и услуг и реализации продукции.

Вместе с тем есть и нарушения со стороны должностных лиц. В связи с этим на рассмотрение парламентариям внесен проект Закона «О государственных закупках». Документ предусматривает формирование уполномоченным госорганом списков квалифицированных поставщиков. Главное, не попасть в «черный список».

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
– Правительство Республики Беларусь будет держать на самом жесточайшем контроле вопросы устранения недобросовестного посредничества, негативно влияющего на экономическую обстановку в Республике. Я думаю, что любые попытки и факты таких действий будут пресекаться, а виновные будут привлекаться к ответственности, невзирая на должность.

# Экономика

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