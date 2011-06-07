Дополнительные льготы и преференции для инвесторов предусмотрены Декретом №4

Ставший уже притчей во языцех Декрет №10 глава государства подписал ещё в августе 2009 года. Аналитики тогда в один голос заговорили об инвестиционной оттепели.

Однако, такая оценка не точна. Ведь речь шла не просто об оттепели, а о глобальном потеплении всего инвестиционного климата Беларуси. За время действия декрета только в Гомельской области привлечено более полумиллиарда долларов инвестиций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Первым в регионе поработать на льготных белорусских условиях решил финский капитал. Заинтересовались производством мороженого. По условиям инвестдоговора финский холдинг должен был инвестировать в Гомельскую фабрику мороженого порядка 3,5 миллионов долларов. В результате вложили 5 миллионов. А все условия договора, рассчитанные на три года, выполнили за один. Климат в Беларуси оказался уж больно благоприятным для финских денег.

Вера Черникова, директор совместного белорусско-финского предприятия:

В рамках Декрета №10 мы воспользовались преференцией в части таможенных пошлин на ввозимое технологическое оборудование. Полученные преференции в 1 миллион долларов позволили нам ускорить темпы модернизации производства.

С поддержкой государства в рамках Декрета №10 на Гомельщине реализуются более тридцати бизнес-проектов. Однако, темпы инвестиций, уверены специалисты, могли быть и ещё выше.

Денежный поток в экономику страны тормозили проектировщики. Проектные организации в условиях строительного бума оказались перегружены. Отдельные инвесторы по полгода стояли в очередь к проектировщикам. Теперь же на территории страны можно строить бизнес по заграничным лекалам, достаточно выполнить только привязку к местности. Такие нормы содержит подписанный 6 июня президентом Декрет №4.

Андрей Демидовец, заместитель председателя Комитета экономики, начальник Управления промышленности и научно-инновационной деятельности Гомельского облисполкома:

Например, это коснётся торговых объектов. Те же супермаркеты и гипермаркеты — это типовые строения. То есть, тот же прибалтийский или финский инвестор придёт с уже готовым проектом супермаркета.

Новый документ как логическое продолжение начатой политики. Налогами не облагается теперь не только импортное технологическое оборудование, но и весь спектр работ, товаров и услуг привлечённых для реализации инвестпроекта из-за границы. Кроме того, на период проектирования и строительства инвестор освобождается от земельного налога и арендной платы за государственные земельные участки. Получают дополнительные льготы и резиденты Свободных экономических зон.