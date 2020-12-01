«Дополнительно дадим импульс». Игорь Петришенко о перспективах сотрудничества Беларуси и Псковской области

В формате видеоконференции обсуждались различные вопросы – от поставок техники до совместной работы в социальной сфере.

Новости Беларуси. Развитие сотрудничества с регионами России – основа белорусско-российских отношений. Это еще раз подчеркнули 1 декабря участники заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается экспорта в этот российский регион, то дилер МАЗа в сентябре выиграл конкурс на поставку 11 автобусов. В Пскове также прошла опытная эксплуатация автобуса МАЗ на газомоторном топливе. Активно отправляем на экспорт наши тракторы. Вице-премьер Игорь Петришенко также отметил, что в Псковской области могут быть востребованы услуги белорусских строителей.

В целом, сотрудничество Минска и Пскова налажено не первый год, но работать можно гораздо продуктивнее. Об этом говорили и на недавней встрече Александра Лукашенко с главой этого российского региона.

Товарооборот за 9 месяцев составил 77 миллионов долларов. По сравнению с 2019-м цифра сократилась из-за пандемии. К концу года ее планируют увеличить до 100 миллионов долларов.