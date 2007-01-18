Дома должны быть уютными, комфортными и энергосберегающими

Как сделать новостройки менее энергоемкими и комфортными для проживания - эту проблему 18 января обсудили столичные строители и проектировщики. Один из спорных вопросов - отопительное оборудование. Его модернизация на руку и тем, кто строит дома и тем, кто их эксплуатирует.

Энергосбережения можно достичь, применяя современные материалы для возведения стен, устанавливая стеклопакеты, и, конечно же, новое отопительное оборудование. Однако до недавнего времени проектировщики к новинкам относились настороженно. Отдавали предпочтение старым чугунным батареям. Строители решили переубедить коллег. Причем цифрами.

Новое отопительное оборудование, которое предлагают применить строители белорусского производства. Оно менее трудоемко при монтаже, не требует окраски, а технические характеристики гораздо лучше. Новые радиаторы позволяют установить и систему регулирования подачи тепла на каждую отдельно взятую квартиру. Жилец сможет сам регулировать температуру в помещении. А это значит, что и суммы в жировках станут меньше, и затраты на подогрев воды сократятся.

Больше всего за установку новых отопительных приборов ратуют коммунальщики. Для них - это и возможность избежать жалоб жильцов на неправильное начисление оплаты за потребленное тепло , и экономия существенная.

Проектировщики обещают над предложениями строителей подумать. Нужно подсчитать затраты по перепроектировке и оценить плюсы и минусы. Если плюсов окажется больше, то в новых домах начнут устанавливать белорусские батареи уже с этого года.