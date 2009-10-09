Дом, который построит СНГ

Беларусь предлагает Содружеству объединиться в борьбе с мировым кризисом. Готовы ли другие страны СНГ на такой шаг?

Встретить столько больших самолетов в один вечер главный аэропорт страны готовился с января. Тогда Молдова приняла председательство в СНГ от Кыргызстана, сегодня передает его России.

На кишиневский саммит, о котором договорились еще в Бишкеке, прилетели 7 из 11 Президентов Содружества. Остальные страны представлены главами правительств. Тему встречи, как всегда, диктует время. Сегодня все чаще звучали слова еще год назад для всех ставшие нарицательными.

Мировой кризис – это как в сказке про трехглавого змея. Бороться с ним в одиночку бесполезно, и победить его может лишь сверхсила, или хотя бы сверхусилия. Примерно так и выглядит стратегия борьбы с планетарным злом, которую предлагает Беларусь. Наша страна призывает Содружество объединиться против мирового кризиса.

Вопрос, который инициировала Беларусь, в повестке дня первый и самый важный. Именно на фундаменте Содружества должен вырасти современный антикризисный дом. Насколько он будет прочным, зависит, конечно, от многого. Но главное - каждая из одиннадцати стран должна найти свой кирпичик для общего дела. Об этом договорились еще год назад в Бишкеке. Тогда решили, что следить за работой будут министры финансов. Но нужная всем стройка превратилась, фактически, в долгострой. Очертания общего дома пока и на бумаге не слишком выразительны. По этому поводу Александр Лукашенко инициировал принципиально жёсткий и острый разговор.

- Штыки скрестили на этом вопросе, тем более что год назад мы поручили правительствам подготовить мероприятия по выходу из кризиса. Год прошёл - ничего не подготовили и вносят предложения повысить, усилить, поднять, опустить, и так далее. Уже, говорят, кризис заканчивается, а мы все ведем разговоры о том, как повысить, изучить, информировать, - отметил Александр Лукашенко. - С этого я и начал своё выступление. Когда министр финансов России докладывал о том, что будет сделано, я ему задал вопрос: Россия - богатая страна, золотовалютные резервы приближаются к пятистам миллиардам, чем вы можете помочь всем нам? Получилось так, что МВФ сегодня выделяет кредит с учетом того, что нам пообещала Россия. Теперь Россия публично заявляет, что $500 млн. не дадим. МВФ нам задает вопрос: как же так, мы рассчитывали, что и Россия даст. Вот такой момент жесткого разговора. Думаю, я правильно заострил этот вопрос.

Строить антикризисный дом нужно быстрее и обязательно вместе - на этом настаивает Беларусь. И стены здесь должны не разделять, а объединять соседей. Посткризисный период - не лучшее время для взаимных торговых барьеров и протекционизма.

- Записываем пункт: никакого протекционизма, никаких барьеров, - сказал Президент. - Так у нас с Россией барьеры и протекционизм. Когда эти вопросы будут решены? Эти моменты мы обсуждали на встречах в узком составе.

- Сильно выступил Виктор Ющенко, его аргументация была убийственна, - отметил глава белорусского государства. – Квинтэссенцией его рассуждений, красной нитью стало утверждение, что ни им семнадцать миллардов, ни нам пятьсот миллионов от МВФ не нужны были бы, если мы создали зону свободной торговли, о которой мы давно говорим. Мы бы сами заработали эти деньги и ни у кого не просили кредитов. Это была аргументированная, жёсткая позиция президента Украины. В таком же ключе и Азербайджан.

Еще один вопрос, который не могли обойти на нынешнем саммите. Грядущий 2010 год - год 65-летия общей Победы в Великой Отечественной. Тема близка и понятна во всем Содружестве. Что сделает каждая страна в канун великого праздника – это тоже обсуждали президенты.

Такие саммиты главы государств обычно используют как возможность для двухсторонних встреч. Кишиневский не стал исключением. О взаимной экономике и политике говорили сегодня Александр Лукашенко и Виктор Ющенко. Президент Беларуси ожидает серьезных подвижек в отношениях двух стран в ближайшие месяцы.

- Мы сегодня не сможем очень предметно поговорить по всем вопросам, а они не просто назрели – мы их давно определили и проработали. Мы договоримся о том, когда мы встретимся в двустороннем формате. Я знаю, что наши премьер-министры в развитие наших договоренностей вскоре встречаются ещё раз. Они обсудят экономические проблемы, и мы с Вами при встрече уже сможем не только подвести некий итог, но и шагнуть дальше.

- Наши отношения нуждаются в серьёзном совершенствовании, развитии. Я убежден, что мы придём к таким взаимоприемлемым решениям, которые добавят динамизм в наши двусторонние и экономические, и политические отношения, - заявил Виктор Ющенко.

И еще одна кишиневская встреча белорусского лидера. Михаил Гимпу – временно исполняющий обязанности президента Молдовы. Еще на утреннем саммите Александр Лукашенко поблагодарил его за гостеприимство в столь ответственное для страны время. Но и в формате «1+1» было о чем поговорить. Ведь у двух стран экономики абсолютно разные, но, главное, взаимодополняемые.

- Белорусский рынок сегодня является для молдаван найважнейшим рынком. Я слышал о таком мнении ваших специалистов, - отметил белорусский лидер. – Вы сегодня не производите ни трактора, ни автомобили, но винограда не может быть без них – мы взаимодополняемы. Я вчера приехал, смотрю – виноград. Свежий, красивый – рядом с Беларусью. Тот, что у нас на рынке – я уже упрекнул своих министров – никуда не годный. Почему то, что есть у вас в достатке, мы не можем привезти к нам?

- Я не хочу критиковать прежнее правительство, но мне кажется, что сохранялась монополия, которую мы уже сняли, и дела пойдут хорошо, - ответил Михаил Гимпу. – Я приглашаю ваших бизнесменов, у нас отличное поле для инвестиций.

И Украина, и Молдова близки Беларуси не только географически и экономически. Это еще и наши соседи по программе «Восточное партнерство». Что же до формата Содружества - проблемы и порой разногласия есть. Но СНГ нужно сохранять и развивать. Ведь это единственная на постсоветском пространстве площадка для переговоров, заявил Александр Лукашенко, подводя итоги форума. С этой мыслью разъехались по домам абсолютно все участники Кишиневского саммита. В следующий раз лидеры в таком формате соберутся через год. Хотя неформальная встреча может пройти уже в мае будущего года в Москве.