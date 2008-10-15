Доля природного газа в топливно-энергетическом балансе Беларуси к двадцатому году снизится более чем на 20%

Такие данные озвучили сегодня на 13-ом энергетическом конгрессе в Минске.

В условиях роста цен на энергоносители снижение энергоемкости ВВП приоритетная задача для Беларуси. К десятому году этот показатель планируется снизить не менее чем на треть, к 15-му – наполовину, а к 20-му - на 60% по отношению к уровню 2005-го. Если эта динамика не замедлится, что к 20-му году по энергоемкости ВВП - Беларусь войдет в тридцатку стран Организации экономического сотрудничества и развития. Евгений Горин о грядущих переменах на энергетическом рынке страны.

Обновление энергетики Беларуси - главная тема 13-го Энергетического Конгресса. До 20 года реализуют множество крупных и малых проектов по модернизации электростанций. Чтобы они работали по высокоэффективным технологиям. Еще раньше в Беларуси появятся ветроустановки. На этом фоне мы сможем значительно сократить потребление газа, хотя мощности нашей энергосистемы будут постоянно расти.

На помощь энергетикам придут атомщики. Первый реактор должны построить до 16го года. И скорей всего белорусская АЭС разместиться в гродненской области на Островецкой площадке. Минэнерго признает ее самой перспективной. До недавнего времени все шансы строить АЭС в Беларуси были у россиян. Однако неожиданно свои услуги предложила Китайская Гуандунская ядерная энергетическая корпорация.

Другое направление обновления белорусской энергосистемы – использование местных видов топлива - торфа, древесных отходов и даже пара, а также экономия. На энерговыставке можно ознакомится с примером мини-тэц на пару. Впрочем, электроэнергию и деньги на развитие можно извлекать не только из отработанного пара, но даже из металлического лома.

Вторсырье, превратившееся в материал для современного исскуства соседствует с энергосберегающими технологиями. Вот соревнование лампочки Ильича с Антивандальным светильником Белвтормета. Новинка светит ярче, а потребляет энергии в три раза меньше. Экономический эффект, как говориться, очевиден. И уж если даже Белвтормет начал выпускать энергосберегающее оборудование, значит это яркое свидетельство тому как теперь будут выстраивать свою работу не только энергетики, но и другие участники рынка.



