Доллар продолжает дешеветь

По итогам торгов иностранными валютами 23 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта по отношению к белорусской подешевела на 3 рубля.

Курс белорусского рубля к евро сегодня снизился, а к российскому рублю - увеличился. Таким образом, с начала 2009 года, когда была проведена одномоментная девальвация, курс белорусского рубля к доллару снизился на 5 процентов.

Нацбанк Беларуси ужесточил подходы к оценке рисков банковской деятельности

Новые нормы содержатся в постановлении правления главного банковского учреждения страны. В частности, установлен запрет на досрочный возврат займов, которые привлекает банк и включает в состав нормативного капитала. Это требование применяется к договорам, заключаемым с 1 апреля 2009 года.

Кроме того, для более полной оценки качества управления операционным риском, документом введено требование к банкам о представлении в Нацбанк информации о фактах его реализации.

