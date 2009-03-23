Доллар продолжает дешеветь

Курс белорусского рубля к евро сегодня снизился, а к российскому рублю - увеличился. Таким образом, с начала 2009 года, когда была проведена одномоментная девальвация, курс белорусского рубля к доллару снизился на 5 процентов.
Нацбанк Беларуси ужесточил подходы к оценке рисков банковской деятельности
Новые нормы содержатся в постановлении правления главного банковского учреждения страны. В частности, установлен запрет на досрочный возврат займов, которые привлекает банк и включает в состав нормативного капитала. Это требование применяется к договорам, заключаемым с 1 апреля 2009 года.
Кроме того, для более полной оценки качества управления операционным риском, документом введено требование к банкам о представлении в Нацбанк информации о фактах его реализации.