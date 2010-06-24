Документы, подтверждающие перечисление денег Беларуси «Газпромом», до сих пор не поступили

Как отметил первый вице-премьер В. Семашко сегодня на заседании оперативного штаба в Минске по ситуации с газом, до часа дня белорусская сторона ожидает официального подтверждения перечисления денег, после чего «Белтрансгаз» обещает пропорционально недоплате ввести ограничение транзита газа.

Российский концерн утверждает, что перечислил 228 миллионов долларов за транзит. Эти сообщения появились в Интернете.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Таким действием «Газпром» признал: всё то, что было затеяно в течение последних трех суток, — было абсолютно незаконно, необоснованно и не соответствовало контракту. Как понимаете, 228 миллионов оплатили, в то время как от нас трое суток требовали — ввели ограничения до 60% — на 187. Очевидно, нонсенс. То есть очевидно, кто в этой ситуации кому был больше должен и кто в этой ситуации, которая напрягла и Беларусь, и Россию, и вообще Европу, больше виноват.

Министр энергетики Беларуси сегодня сообщил, что за эти дни споров с «Газпромом» не было перебоев со снабжением газом населения и предприятий Беларуси. В то же время для восстановления полноценной работы всей газотранспортной системы понадобится несколько часов.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Введенные ограничения в размере 60% от лимита поставок газа на июнь текущего года незначительно отразились на снижении давления газа в газотранспортной системе. Не дошло до критических параметров, что обеспечило нормальное газоснабжение потребителей. В результате система газоснабжения работала устойчиво, транзитные поставки газа в Россию и Германию были обеспечены.