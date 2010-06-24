Документы, подтверждающие перечисление денег Беларуси «Газпромом», до сих пор не поступили

Российский концерн утверждает, что перечислил 228 миллионов долларов за транзит. Эти сообщения появились в Интернете.
Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Таким действием «Газпром» признал: всё то, что было затеяно в течение последних трех суток, — было абсолютно незаконно, необоснованно и не соответствовало контракту. Как понимаете, 228 миллионов оплатили, в то время как от нас трое суток требовали — ввели ограничения до 60% — на 187. Очевидно, нонсенс. То есть очевидно, кто в этой ситуации кому был больше должен и кто в этой ситуации, которая напрягла и Беларусь, и Россию, и вообще Европу, больше виноват.
Министр энергетики Беларуси сегодня сообщил, что за эти дни споров с «Газпромом» не было перебоев со снабжением газом населения и предприятий Беларуси. В то же время для восстановления полноценной работы всей газотранспортной системы понадобится несколько часов.
Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:
Введенные ограничения в размере 60% от лимита поставок газа на июнь текущего года незначительно отразились на снижении давления газа в газотранспортной системе. Не дошло до критических параметров, что обеспечило нормальное газоснабжение потребителей. В результате система газоснабжения работала устойчиво, транзитные поставки газа в Россию и Германию были обеспечены.