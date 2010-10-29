Документы по формированию Единого экономического пространства страны Таможенного союза планируют принять 19 ноября

Об этом сообщил сегодня в Минске заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

В Санкт-Петербурге намечены встречи глав правительств в трех форматах — СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза.

И уже с 15 декабря Беларусь будет иметь возможность завершить все внутригосударственные процедуры по принятым соглашениям, включая ратификацию, чтобы выполнить условие, которое заложено в протоколе об изъятиях из единой таможенной территории.

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Все настроены по-боевому, я надеюсь, что 19 ноября подавляющее большинство соглашений будет подписано. Все остальное, как мы считаем, будет подписано до 15 декабря 2010 года — либо в рамках других совместных форм, либо в рабочем порядке.

Что касается вступления Беларуси в ВТО, то, как отметил замминистра, наша страна подтверждает готовность вступления во всемирную торговую организацию в составе единой таможенной территории совместно с Россией и Казахстаном. На это есть соответствующие документы, подписанные главами правительств трех стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».