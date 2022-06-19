Доктор экономических наук: какая судьба ждёт белорусский рубль и в какой валюте хранить сбережения?

Новости Беларуси. Санкции и в целом нестабильность на внешних рынках так или иначе повлияли и на ситуацию в наших кошельках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В какой валюте хранить сбережения, что будет на рынке недвижимости и вообще как все дальше будет? Эти вопросы, которые сегодня буквально витают в воздухе, Ольга Коршун задала профессору, доктору экономических наук Ирине Новиковой. Ольга Коршун, СТВ:

Есть такое мнение, что в это время, в котором мы живем, оказалось очень сложным делать какие-то экономические и финансовые прогнозы, потому что сейчас правят бал эмоции, а не рационализм, присущий этим экономическим и околоэкономическим вопросам. Как вы считаете, сегодня действительно установилась такая тенденция, что впереди бегут эмоции? «Многие экономические категории, инструменты стали использоваться как оружие»

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Конечно, ситуация непростая. На самом деле гибридная война заключается в том, что многие экономические категории, инструменты стали использоваться как оружие. Например, международные отношения и взаимосвязанность экономик – это сегодня оружие. Чем больше страна будет интегрирована в мировую экономику, чем больше будет сотрудничать, тем легче отрубить все связи, и экономика ее встанет. Поэтому никогда нельзя полагаться только на какие-то определенные связи. Нужно диверсифицировать отношения. Сегодня и международная валюта стала оружием, и оружием стала международная платежная система. Исходя из этого, все больше стран склоняются к тому, что развиваются через крупные отдельные макрорегионы. Процесс глобализации идет двумя путями. Первый путь – через транснационализацию, то есть создание филиалов иностранных компаний на территории других стран. Этим путем шла глобализация по американской модели, потому что в послевоенный период самые сильные компании были американские. Соответственно, они были заинтересованы, чтобы ломались границы и их товары двигались беспрепятственно по всему миру. Есть еще путь через регионализацию. Когда в начале XXI века стали использовать эти экономические инструменты – валюту, международные экономические отношения – как оружие, то тогда появился этот путь, что страны, которые близки по уровню развития, ментальности – идет объединение этих стран в крупные макрорегионы. Ольга Коршун:

Мы в каком макрорегионе? Ирина Новикова:

Мы с Россией. Кроме того, не забывайте, что у нас ЕАЭС, Евразийский экономический союз. Ольга Коршун:

Многие эксперты говорят, что идет глобальный передел мира и некоторые организации, существующие сейчас, его не переживут. ЕАЭС и Союзное государство, по вашему, переживут этот передел? Выстоит ли наша интеграционная группировка? Нет выхода

Ирина Новикова:

Когда так говорят о международных организациях, прежде всего имеют в виду ООН, Международный валютный фонд, Мировой банк. И не надо забывать, что и Мировой банк, и Международный валютный фонд, и Всемирная торговая организация – это институты, поддерживающие старую глобализацию, то есть по американской модели. Я не хочу сказать, что Америка уходит со сцены. Нет, она не уходит, но это уже не та Америка, которая была в 1950-1970-х годах. Ольга Коршун:

Все-таки ее финансовая стабильность и гегемония подточили ее? Ирина Новикова:

Безусловно. Поэтому ясно, что эти международные организации либо будут реформироваться, либо вместо них будут создаваться новые организации. Ведь уже прорабатывался вопрос с Китаем, в частности Россия прорабатывала, о своего рода валютном фонде, но в рамках БРИКСа, евразийской интеграции. То есть этот вопрос прорабатывается. Решается. И я думаю, что если мы будем такими макрорегионами большими развиваться, мы будем развиваться. Когда вы спрашиваете, выстоит ли наша интеграционная группировка – нет выхода. Ольга Коршун:

Геополитические аспекты, а обычных людей волнует более приземленные вопросы. Что будет с белорусским рублем? Еще до начала спецоперации были разные моменты в нашей экономике, а после некоторые диванные эксперты и вовсе предрекали крах нашему рублю. Сейчас мы видим: доллар откатился, рубль укрепляется. Так что дальше будет? Что будет с белорусским рублем?

Ирина Новикова:

Высокий белорусский рубль – это тоже плохо. Кто не занимается экономикой, кажется: рубль укрепляется, это так прекрасно. Но вы посчитайте. Когда вы будете продавать свой товар там, где имеет место валюта, то наш товар становится неконкурентоспособным, потому что он дорогой. И ясно, что будут искать более дешевый товар. Поэтому здесь надо работать очень осторожно. То, что рубль укрепляется, с одной стороны, неплохо. И укрепляется он в связи с тем, что мы прекратили торговые отношения с Евросоюзом, на нас наложены санкции. Соответственно, предприятия, которые совсем недавно нуждались в валюте, потому что они должны были что-то покупать, продавать, на сегодня эти связи обрываются. Нужна вам валюта? Нет. Ольга Коршун:

Это прекрасный пример дедолларизации, к которой мы так активно стремились. И вот она пришла. Ирина Новикова:

Россия, кстати, давно отошла от этого. То же самое и российский рубль укрепляется. Это тоже не здорово для них, потому что будут дорожать их товары. Тем не менее появляется шанс сотрудничества в рамках Союзного государства. И мы знаем: принято решение направить в нашу страну 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие производства. Это очень хорошо, потому что кадры мы сохранили, инженерное образование у нас достаточно неплохое, оно котируется и за рубежом. То, что к нам придут инвестиции из России, – это достаточно хороший знак. Обнадеживать население тоже не следует. Когда может произойти понижение нашего валютного курса? Например, начинается летний сезон. Ясно, что когда вы едете в Турцию, вам понадобится доллар, евро. Вы обращаетесь за валютой в банки. Соответственно, курс реагирует на то, какая потребность предъявляется. Каждый должен наблюдать за экономикой. Если экономика заработает хорошо и снимутся санкции, наш курс может немножко упасть, потому что предприятия будут нуждаться в валюте, ее необходимо будет покупать.

Ольга Коршун:

Вы считаете, что эти санкции когда-нибудь снимутся? Вы начинали с того, что ведутся гибридные войны. Санкции – это сейчас тоже оружие. Когда отменят санкции против России? Ирина Новикова:

Разные прогнозы есть, но во всяком случае россияне не ожидают отмены санкций где-то до 2025 года. Российский президент еще в 2018 году говорил о том, что будут санкции. Он, кстати, даже просил в каком-то выступлении: быстрее назначайте их, чтобы адаптироваться. Россия к этому готовилась. Первое – не забывайте, почему Россия к этому готовилась. В России сосредоточено 40 % всех мировых запасов нефти, угля. Вся таблица Менделеева, за исключением двух веществ, присутствует на территории России. Соответственно, и от российских (и не только) энергоносителей… сейчас энергоносители оказали влияние на европейскую инфляцию. Не забывайте: никель идет из России. Никель не является уникальным месторождением. Оказывается, такое месторождение есть на Кубе. Никель используется в машиностроении, это необходимая вещь. Поэтому они наложили санкции. Да, какой-то запас никеля у них есть, но будут искать. Может, еще где-то окажется. Например, обогащенный уран. Недавно мне пришлось изучать этот вопрос. В России, под Екатеринбургом, есть предприятие, которое занимается обогащением урана. Мы будем туда свой отработанный уран поставлять. Обогащенный уран покупают у России Соединенные Штаты, поэтому даже поднимается вопрос о том, что можно наложить санкции на обогащенный уран и у них автоматически все цены на электроэнергию, которая вырабатывается атомными станциями, взлетят. Так же, как их санкции против нас – это оружие, точно так же санкции России – такое же оружие, которое воздействует на Соединенные Штаты. Почему так бьются за Украину? Ведь многие не знают, что Украина тоже располагает богатыми ресурсами. Уран находится на территории Украины, но европейцы им запретили разрабатывать – держат для себя. У них два месторождения нефти: в Чернигове и Полтаве. Ольга Коршун:

Сейчас уже идет активная дележка Украины, кто за какой регион будет отвечать, кто какой кусочек пирожка отхватит. Ирина Новикова:

Они там думают, что за их свободу кто-то борется. Нет, борются прежде всего за ресурсы. Ольга Коршун:

Еще один вопрос, который волнует если не всех, то многих. В какой же валюте нам хранить сбережения? В какой валюте лучше хранить сбережения?