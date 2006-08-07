Доходы от сдачи жилья молодежи, прибывшей по распределению, освобождены от подоходного налога

Теперь собственники квартир, которые сдают жилье молодым специалистам, приехавшим по распределению, освобождаются от уплаты подоходного налога с доходов, полученных от сдачи жилья. Такая норма содержится в указе главы государства Александра Лукашенко. Эта мера принята в целях поддержки молодых специалистов Беларуси.В целом, документ призван упорядочить систему налогообложения доходов от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений. Указ, в частности, предоставляет право областным и Минскому городскому Советам депутатов устанавливать фиксированные ставки подоходного налога.